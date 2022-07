Das Gigaset GS5 LITE: Günstiger und genauso geschmeidig

Das Konzept des neuen Gigaset GS5 LITE setzt den Erfolg des beliebten GS5 fort (wir berichteten) und punktet zudem im Preis. Lest hier mehr!

Über das Gigaset GS5 LITE

Im direkten Vergleich zum Vorgängermodell lassen sich beim Neukauf fast 20 Prozent sparen. „Das Gigaset GS5 LITE ist der Allrounder für den digitalen Alltag“, erklärt Michael Adamik, Geschäftsführer von Gigaset Österreich. „Wir wissen, dass viele unserer Kund:innen preisbewusst sind, deshalb kam unser Erfolgsmodell GS5 nochmal auf den Prüfstand. Dabei haben wir alles beibehalten, wofür das Gerät so gelobt wurde und haben an verzichtbaren Stellen leicht modifiziert. Im Alltag ist davon so gut wie nichts zu spüren, im Geldbeutel hingegen schon.“

Die beiden Smartphones unterscheiden sich lediglich in drei Punkten: Die Front-Kamera hat eine Auflösung von 8 MP statt 16 MP, der Speicher wurde von 128 GB auf 64 GB reduziert und die kabellose Ladefunktion des Akkus entfällt. „Diese Ausstattung ist mehr als alltagstauglich“, so Adamik. „Dabei überzeugt das GS5 LITE genau wie sein großer Bruder mit einem großen, scharfen und hellen Display und der hochauflösenden Hauptkamera, es läuft genauso geschmeidig und übertrumpft ihn sogar bei der Akkulaufzeit.“

Altbewährte Hardware

Das 6,3 Zoll große Full HD+ V-Notch Display ist auch bei Sonnenlicht gut ablesbar, die 48 MP-Hauptkamera mit variabler Blende macht scharfe Bilder und der G85-Prozessor von MediaTek mit 4 GB RAM sorgt dafür, dass auch mehrere Anwendungen parallel laufen. Im Gigaset GS5 LITE ist der 4.500 mAh starke Wechsel-Akku im Einsatz, der sich von euch ganz leicht selbst tauschen lässt. Bei langen Outdoor-Touren oder Städtetrips kommt einfach ein voller Zweit-Akku ins Gepäck und gibt die Sicherheit, dass immer genug Power für Fotos, Videos, Telefonate, Social Media und Chats vorhanden ist. Aber auch mit nur einer Akku-Ladung hält das Gerät bis zu 350 Stunden im Standby und übersteht bis zu 25 Stunden Dauergespräch im 4G-Netz.

Besonders praktisch ist der Triple-Slot des Produkts: Er nimmt eine Karte zur Erweiterung des Gerätespeichers auf und gleichzeitig zwei SIM-Karten – so lässt sich im Urlaubsland beispielsweise die Prepaid-Karte eines Providers vor Ort mit einem günstigeren Datentarif nutzen. Das Handy ist von Werk aus mit dem aktuellen Betriebssystem Android 12 ausgestattet, Sicherheitsupdates gibt es für bis zu drei Jahre. Neu ist die strukturierte, griffige Rückseite des Geräts wahlweise in Pearl White oder Titanium Grey. Das Gigaset GS5 LITE ist ab Juli 2022 in den Farben Pearl White und Titanium Grey im österreichischen Handel sowie im Gigaset Onlineshop für 249,- Euro erhältlich.