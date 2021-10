Gigaset stellt neues GS5-Smartphone vor

Der Hersteller Gigaset stellt mit dem GS5 sein neuestes Produkt vor. Was dieses Smartphone so alles kann, lest ihr gleich hier!

Über das Gigaset GS5

Gigaset verspricht mit dem GS5 vollmundige Verbesserungen: Doppelt so viel interner Speicher, ein energiesparender Prozessor, ein leistungsstarker Wechsel-Akku, ein schlankerer Auftritt und eine verbesserte Kamera erwarten uns. Zudem bringt das Gerät ein scharfes und helles Display, kabelloses Laden, NFC, ein starker, austauschbarer Akku und all dies dann noch hergestellt in Deutschland – Eduard Schmidhofer, Geschäftsführer von Gigaset Österreich, sagt dazu: „Nach dem Erfolg des GS4 waren die Erwartungen sehr hoch. Das GS4 war ein absoluter Volltreffer. Deshalb war es uns wichtig, alles Gute beizubehalten und konsequent weiterzuentwickeln. Stolz sind wir vor allem auf das neue Kamerasystem.“

Über das Kamerasystem des GS5

Mit 48 Megapixel Auflösung bietet das GS5 die dreifache Pixelanzahl der Kamera des GS4. Doch die Anzahl der Bildpunkte entscheidet nicht allein über die Qualität der Fotos – eine wichtige Rolle bei der Bildqualität spielt die Blende. Beim GS5 passt sich die Öffnung der Blende an die Lichtverhältnisse an. Die weite Öffnung sorgt bei Dämmerung oder Dunkelheit dafür, dass genügend Licht für gute Fotos beim Kamerasensor ankommt – gegebenenfalls unterstützt der LED-Blitz. Bei besseren Lichtverhältnissen verkleinert sich die Öffnung und erlaubt so eine größere Tiefenschärfe.

Die Hauptkamera mit Autofokus wird von einem zweiten Objektiv für Ultraweitwinkel- oder Makroaufnahmen und einer Auflösung von 8 Megapixel ergänzt. Die clevere Kamerasoftware lässt die Wahl, ob alle nötigen Einstellungen und Bildoptimierungen automatisch vorgenommen werden oder der Fotograf selbst die Parameter im Expertenmodus bestimmt. Videos nimmt das GS5 mit 1.440p (Quad HD) auf. Perfekte Selfies sind garantiert – dank 16 MP Auflösung und Display-Blitz auch bei Dunkelheit: Der Bildschirm wird kurz komplett weiß und maximal hell, um die Gesichter im Bild aufzuhellen. Alle Kameras kommen ohne Rahmen aus und sind in Vorder- und Rückseite eingelassen – wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt, wackelt nichts.

Die Technik des Gigaset GS5

Im Inneren des Smartphones werkt ein MediaTek Helio G85 mit vier Leistungs- und vier Energiesparkernen. Er ist stärker als die CPU im Vorgänger, gleichzeitig verfügt der Prozessor über ein effizienteres Energiemanagement und zieht weniger am Akku. Der wiederum ist mit einer Kapazität von 4.500 mAh leicht gewachsen. In Kombination sorgt das für fünf Stunden mehr Gesprächszeit – das GS5 hält im 4G-Netz bis zu 25 Stunden durch, im 3G-Netz sogar 30 Stunden. Dabei ist das Gerät etwas dünner als das GS4. Geladen wird nach wie vor wahlweise kabellos nach Qi-Standard mit bis zu 15 Watt oder über den USB-C-Port mit bis zu 18 Watt (PE+) in rund 120 Minuten von leer bis voll.

Dazu kommt, dass das Gerät einen echten Wechsel-Akku hat – das ist nachhaltig und ungewöhnlich. Die meisten Akkus in Smartphones sind fest verbaut. Ist unterwegs keine Zeit oder Möglichkeit zum Laden, lässt sich der leere Akku einfach entnehmen und ein voller Ersatz-Akku einsetzen. So hält das GS5 auch einen kompletten Wochenendausflug ohne Steckdose durch. Außerdem ist das Gerät Teil der Gigaset Battery Save-Initiative: Die auf 90 Prozent voreingestellte Ladegrenze verlängert die Akku-Lebensdauer um bis zu 50 Prozent. Das hilft langfristig, die weltweit steigende Menge an Batteriemüll zu verringern.

Mehr zum Gerät und Verfügbarkeit

Das Gigaset GS5 kommt mit einer Dual-SIM-Funktion zusätzlich zum Speicherkartensteckplatz. Es hat ein helles, 6,3 Zoll großes, hochauflösendes Full HD+ V-Notch Display, NFC für bargeldloses Zahlen mit Google Pay, Bluetooth 5.0, eine Benachrichtigungs-LED und eine 3,5mm Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers. Für eine höhere Genauigkeit bei standortbasierten Diensten hat Gigaset dem GS5 noch zusätzlich die Ortung über das Satellitennavigationssystem beidou spendiert. Zusammen mit den Diensten A-GPS, Glonass und dem europäischen System Galileo der EU bestimmt das GS5 den eigenen Standort schnell und überaus genau.

Falls die üppigen 128 GB Gerätespeicher nicht ausreichen: Mit einer MicroSD-Karte kommen ganz einfach bis zu 512 GB dazu. Und schon jetzt gibt Gigaset die Garantie, dass das installierte Betriebssystem Android 11.0 das Update auf Version 12.0 erhält. Sicherheitsupdates für drei Jahre sind natürlich inbegriffen. Das Gigaset GS5 ist ab November 2021 in der Farbe Dark Titanium Grey und ab Ende November in Light Purple im österreichischen Handel sowie im Gigaset-Onlineshop für 299 Euro (UVP) erhältlich.