Das Carbon 1 MKII räumt den Red Dot Design Award ab

Carbon Mobile gewinnt mit seinem Carbon 1 MKII den Red Dot Design Award. Mehr zum Gerät und Preis lest ihr hier!

Über den Gewinn

Wie wir schon im September 2020 berichteten, hat Carbon Mobile das Carbon 1 MKII in Deutschland entwickelt. Die Red Dot Jury aus 50 internationalen Experten hat das Smartphone nun in der Kategorie Mobile Phones, Tablets and Wearables ausgezeichnet. Kurz nachdem sich das Unternehmen den JEC Composites Connect – Innovation Award, die begehrteste und renommierteste Auszeichnung im Bereich der Composites, sichern konnte, erhält Carbon Mobile somit eine weitere hochgeachtete Auszeichnung – zur Red Dot-Website geht es hier.

Firas Khalifeh, CEO von Carbon Mobile, freut sich: „Durch die Kombination von europäischem minimalistischem Design mit revolutionärer Materialwissenschaft haben wir ein Gerät geschaffen, das unglaubliche neue Erfahrungen für Endverbraucher und einen riesigen Schritt in Richtung umweltfreundlicherer Praktiken in der Technik bietet. Ich bin sehr stolz auf das Team, das sich diesem Projekt gewidmet hat, und freue mich, dass ihre harte Arbeit von einer so renommierten Designinstitution anerkannt wurde.”

Über das Carbon 1 MKII

Das Smartphone besteht, sein Name spielt bereits darauf an, aus einer Karbonfaser-Monocoque-Konstruktion. Mit nur 6,3 Millimetern ist es super schlank, hat mit dem 3.000 mAh Akku aber dennoch die Power, um problemlos durch den Tag zu kommen. Darüber hinaus ist es mit seinen 125 Gramm fast ein Drittel leichter als ein durchschnittliches Gerät dieser Preisklasse. Karbon ist komplett recycelbar und eine Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen.

Zudem hat das Carbon 1 MKII einen Kunststoffanteil von weniger als 10 %, und wurde mit dem Fokus auf Reparierbarkeit entwickelt. Da alle internen Komponenten in einem einzigen Rahmen untergebracht sind, lassen sich nach dem Entfernen des Displays alle Komponenten leicht erreichen und bei Bedarf austauschen. Carbon Mobile ist davon überzeugt, dass eine Umstellung der Industrie auf Verbundstoffe wie Kohlefaser in Smartphones jährlich bis zu 100.000 Tonnen an Material einsparen könnte.

Über Carbon Mobile

Carbon Mobile ist ein in Berlin ansässiges Start-Up mit einer großen Vision: Die neue europäische Alternative mit einem vielfältigen Portfolio im Bereich der Verbraucherelektronik zu sein. Damit will Carbon Mobile einen trägen und gesättigten Markt, der hungrig nach Innovation ist, aufrütteln und ein Umdenken hin zu nachhaltiger Produktion und Reduzierung der Komponenten anstoßen.

Carbon Mobile hat die Vorteile und Zukunftsperspektive von Karbonfasern erkannt und sieht sich als Pionier in der Entwicklung diverser Herstellungsprozesse. Sie glauben, dass fortschrittliche High-Tech-Materialien die Disruption darstellen, die für eine nachhaltige Zukunft der Unterhaltungselektronik notwendig ist. Um dazu beizutragen, baut Carbon Mobile Geräte, die leichter, dünner und langlebiger sind. Der Red Dot Design Award ist daher verdient – was haltet ihr davon?