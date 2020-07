Großes leichtes Smartphone namens Carbon 1 Mark II ab September erhältlich

Das Entwicklerteam von Carbon Mobile stellt nun das Carbon 1 Mark II vor. Ein völlig neues Smartphone, das aus Karbon besteht – was kann so ein Gerät mit einem Werkstoff frisch von der Formel 1? Lest hier mehr!

Corona machte das Leben schwer

Dabei hat es anfangs nicht recht gut ausgesehen: Die primären Produktionspartner in Deutschland und in Übersee mussten ihre Aktivitäten verlangsamen, ihre Produktion erheblich reduzieren oder zum Teil komplett einstellen. Dies hatte Auswirkungen auf die Lieferkette von wichtigen Komponenten und Produktionsanlagen. Allen Widrigkeiten zum Trotz stehen jetzt die Daten für den Marktstart fest: Die Käufer der Founder-Edition werden Ende August ihr ultra-leichtes Karbon-Smartphone in die Hand nehmen können. Die reguläre Version kommt im September in den Handel und kann unter dem obigen Link vorbestellt werden.

Den vorübergehenden Produktionsstillstand hat das Entwicklerteam von Carbon Mobile genutzt, um die Produktion des Karbon-Monocoque zu optimieren. Im letzten Monat ist es dem Team gelungen die mechanische Struktur der HyRECM-Technologie noch weiter zu verbessern. Durch diese Veränderungen kann nicht nur besser, sondern auch in größeren Volumen produziert werden um den höheren Bedarf abzudecken. Firas Khalifeh, CEO von Carbon Mobile, sagt: „Wir haben einige Verzögerungen bei der Produktion und Lieferung erlebt, aber wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um diese zu minimieren. Langfristig war dies aber ein strategisch sehr wertvoller Schritt und hat uns und unsere Produktion für Carbon-Fiber Produkte viel besser aufgestellt.“ Was haltet ihr von so einem Smartphone?