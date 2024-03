Das Boutique-Design-Hotel Portixol ist bereits in den Frühling gestartet

Das Boutique-Design-Hotel Portixol auf Mallorca startete bereits in den Frühling. Die Meeresluft in der Nase, lebt es sich gleich viel leichter. Genießer:innen lassen sich im Spa und in dem inselbekannten Feinschmecker-Restaurant des beliebten Hotels im Hafen von Portixol verwöhnen. Golfschläger, Lauf- und Wanderschuhe sowie die Bikes haben hier schon früh Saison. Das nahe Palma lockt zum urban life auf der Urlaubsinsel.

Was erwartet euch im Boutique-Design-Hotel Portixol?

Das Portixol ist ein außergewöhnliches Boutiquehotel mit nur 25 Zimmern im lebhaften Luxusviertel von Palma. Unter Individualisten, die das Extravagante und Besondere schätzen, genießt das kleine, feine Haus einen ausgezeichneten Ruf. Geschmackvolles, stimmiges Interieur gibt dem Aufenthalt ein besonderes Wohlgefühl. Mit viel Bedacht wählen die Gastgeber jedes einzelne Möbelstück und jedes Accessoire aus, um die „Ästheten” zu begeistern. Möbel, Lampen und Accessoires von Nah und Fern fügen sich zu einem sehenswerten Ganzen zusammen, stets „Geheimtipps” der Kunst- und Designszene im Auge. Fast alle Zimmer bieten wunderbare Panorama-Aussichten. An den exklusiven Outdoor-Pool mit Blick auf das blaue Meer schließt ein feines SPA an. Hier erleben Hotelgäste ein vielseitiges Angebot an entspannenden Treatments. Wenn die Frühlingssonne scheint, schmeckt schon der erste Outdoor-Drink an einem geschützten Sonnenplätzchen. Abends lockt die gesellige Bar zum mediterranen Aperitif, ehe im Restaurant das kulinarische Verwöhnprogramm startet. Fast hat man das Gefühl, auf einem Boot zu sitzen und in See zu stechen, derart raffiniert ist die Restaurant-Area konzipiert. Sport und Leisure in der Meeresbrise, Strandleben, Kunst, Kulinarik und Kultur verführen im Hotel Portixol zu einem traumhaften Frühling, während andernorts noch der Winter in vollem Gange ist.