DarkStar One – Nintendo Switch Edition erscheint am 20.6.2024

Spieler:innen schlüpfen in die Rolle des erfahrenen Piloten Kayron Jarvis, der in der fernen Zukunft lebt, in der die Menschheit die Erde verlassen und die Weiten des Kosmos besiedelt hat. Unter mysteriösen Umständen erbt Kayron das mächtige Raumschiff DarkStar One und wird in Verschwörungen und Intrigen verstrickt. Basierend auf den Büchern der renommierten deutschen Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Claudia Kern, entführt die Handlung Spieler:innen in eine packende Geschichte aus Action und Entdeckung, während Kayron Antworten auf den Tod seines Vaters sucht und dabei die Geheimnisse der Galaxie aufdeckt.