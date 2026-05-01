Darkrai kehrt zurück! Erweiterung Mega-Entwicklung – Dunkelnacht bricht im neuen Pokémon-Set alles!

Das sind ja mal spannende Neuigkeiten! Es sieht so aus, als würde das Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG) mit der Erweiterung Mega-Entwicklung – Dunkelnacht tief in die Nostalgie-Kiste greifen und gleichzeitig die Brücke zum neuesten Videospiel schlagen.

Hier ist eine Mega-Entwicklung – Dunkelnacht Zusammenfassung der wichtigsten Eckpunkte:

Termine im Überblick

04. Juli 2026: Beginn der Prerelease-Turniere (lokal im Handel).

16. Juli 2026: Digitaler Release in der App Pokémon-Sammelkartenspiel-Live .

17. Juli 2026: Weltweite Veröffentlichung der physischen Karten im Einzelhandel.

Highlights der Erweiterung

Die Erweiterung fokussiert sich stark auf die Rückkehr der Mega-Entwicklungen, die eine direkte Verbindung zum DLC Mega-Dimension von Pokémon-Legenden: Z-A herstellen.

Neue Mega-Pokémon-ex: Besonders im Rampenlicht stehen Mega-Darkrai-ex und Mega-Zeraora-ex. Letzteres dürfte mit seinem Elektro-Typ für ordentlich Tempo im Meta sorgen.

Weitere Neuzugänge: Auch Mega-Skelabra-ex und Mega-Stalobor-ex wurden als strategische Schwergewichte angekündigt.

Sammel-Inhalt: 6 Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex 4 reguläre Pokémon-ex 11 „seltene Illustration“-Karten (Illustration Rares) 18 Ultraseltene Karten (Pokémon- & Trainerkarten) 6 „besondere Illustration“-Karten (Special Illustration Rares)



Merkt euch die Prerelease-Events vor

Wenn ihr aktiv spielt, solltet ihr euch die Prerelease-Events ab dem 4. Juli vormerken. Das ist traditionell die beste Chance, die neuen Mechaniken (wie die Mega-Entwicklung in der ex-Ära) in einem entspannten Umfeld zu testen, bevor die Karten offiziell im Handel landen. Besonders das Zusammenspiel zwischen dem Videospiel-DLC und den neuen Karten scheint dieses Mal sehr eng verzahnt zu sein – falls ihr also Pokémon-Legenden: Z-A spielt, könnten die neuen Megas dort schon erste Hinweise auf die TCG-Fähigkeiten geben.