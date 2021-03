Cyberlink PhotoDirector 365 ab sofort auch für macOS verfügbar

CyberLink bietet ab sofort die Fotobearbeitungssoftware PhotoDirector 365 für macOS an. Damit ist ab sofort eine Version für AbonnentInneen mit direktem Zugriff auf Shutterstock-Inhalte sowie den kreativen Design- und Vorlagen-Paketen von CyberLink für Mac-UserInnen jetzt ebenfalls erhältlich. Die Kauflizenz der aktuellen Version PhotoDirector 12 für macOS wird weiterhin als Alternative angeboten.

Erstklassige Stock-Bilder

Bei der Software PhotoDirector 365 für macOS ist eine lizenzfreie Content-Bibliothek von Shutterstock integriert. Damit stehen über 180.000 professionelle Stock-Bilder zur kostenlosen Verwendung sowie über 900 Tracks für den Einsatz als Hintergrundmusik bei Slideshows den Anwendern zur Verfügung.

KI-gestützte Optimierungen mit einem Klick

Die innovative Software für Bildbearbeitung PhotoDirector 365 für macOS bietet KI-gestützte Funktionen, die jedes Foto in ein digitales Kunstwerk verwandelt. Durch die neue KI-basierte Objektsegmentierung- und maskierung können die Anwender Gegenstände sowie Personen in einer Szene schnell und einfach erfassen und freistellen, ohne zeitlich aufwändige manuelle Maskierung und Entfernung in mehreren Schritten. Foto-Animation und Zerstreuungs-Effekte, zusätzliche inhaltssensitive Werkzeuge, Ebenensteuerelemente sowie kreative Funktionen wie Glitch-Effekt und Lichtstrahlen sind in der Version verfügbar.

Schön unscharf im Hintergrund

Regelmäßig aktualisiert CyberLink für seine Abonnenten den Funktionsumfang der Software: Für den aktuellen Fotobearbeitungs-Trend einer Bildunschärfe im Hintergrund bietet CyberLink jetzt mit dem Bokeh-Effekt an. Mit ihm lässt sich der fokussierte Stil einer Hervorhebung des Bildvordergrundes bei gleichzeitiger Unschärfe im Hintergrund perfekt und mit wenigen Klicks umsetzen.

Versionen und Preise