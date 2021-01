Cyber Shadow Release-Datum angekündigt

Erstmals auf der PAX East 2019 vorgestellt, beeindruckte Cyber Shadow mit 8-Bit Retro Look a la Ninja Gaiden und fließendem schnellen Plattformer-Gameplay. Seither waren Neuigkeiten von Seiten der Entwickler Mechanical Head Studios spärlich gesät. Das Spiel wird in einer Kollaboration mit Yacht Club Games, den Machern des Plattformer-Hits Shovel Knight, entwickelt. Cyber Shadow möchte Fans von 8-Bit Ninja-Games begeistern und dabei das damals oft träge Gameplay modernisieren. Ninjas, Cyborgs, mystische Kräfte und Pixel-Art. Wir riechen die 80er Jahre und eine vielversprechende Game-Perle.

Retro aber richtig?

Der kurze aber intensive Trailer zu Cyber Shadow sprüht nur so vor 8-Bit Charme und 80ies Action. Erklärtes Ziel von Mechanical Head Studios für Cyber Shadow ist es, den Genre-Mix aus westlich-industrieller Cyberpunk-Ästhetik und fernöstlicher Martial Arts Action im Retro-Stil perfekt zu treffen. Während dieses Kunststück bereits Titeln wie Ninja Gaiden oder Shinobi gelungen ist, will man in der Kollaboration mit Yacht Club Games allerdings das veraltete oft frustrierende Gameplay hinter sich lassen. Während Puristen darin einen Teil der Herausforderung sehen, freuen wir uns bereits auf Pixel-perfektes Plattformer-Gaming wie im von Fans und Kritik gelobten Shovel Knight.

(c) Yacht Club Games

Hinter dem Entwickler Mechanical Head Studios versteckt sich dabei einzig Aarne Hunziker, der bereits länger an Cyber Shadow arbeitete. Erst über dessen Twitter-Feed, den Hunziker als eine Art Entwickler-Blog nutzte, wurde Yacht Club Games auf ihn aufmerksam und lud ihn zur Kollaboration ein. Berichten zufolge liegt der Großteil der Entwicklung nach wie vor allein in Hunzikers Hand. Lediglich Design-Feedback und der Synth-Soundtrack kommen von Yacht Club Games Veteranen Enrique Martin und Jake Kaufman.

(c) Yacht Club Games

Hunziker beschrieb Cyber Shadow‘s Inspirationen bisher vor allem mit einer Mischung aus Super Mario (in Sachen Platforming), Shadow of the Ninja (in Sachen Stil) und Contra (in Sachen Gegner-Design). Wir freuen uns auf den 26. Januar!