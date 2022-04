Cut! Star Wars Jedi Fallen Order 2 wird ein reiner Next-Gen-Titel

Star Wars Jedi Fallen Order 2 wird für PC, PS5 und Xbox Serie erscheinen – das war’s! Das verheißt wohl Gutes für die Qualität des Games.

Mehr zu Star Wars Jedi Fallen Order 2

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ist im Wesentlichen ein offenes Geheimnis. Das Original fand bei vielen Star Wars-Fans Anklang, wobei einige es für das beste Star Wars-Spiel der letzten Jahre hielten. EA hat bereits bestätigt, dass Star Wars Jedi: Fallen Order Teil eines neuen Franchise ist. Dies spielt darauf an, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist, und nun dürfte es demnächst so weit sein. Fans können angeblich erwarten, dass ihr erster Blick auf das Spiel bei der Star Wars Celebration vom 26. bis 29. Mai stattfindet, so der bekannte Insider und Reporter Jeff Grubb. Zudem ist er sich sicher, dass der Nachfolgertitel rein für die nächste Generation an Hardware erscheinen wird. Diese Wahl ist auch keine Überraschung. Die PS5 und Xbox Series X sind seit fast anderthalb Jahren auf dem Markt.

Da ist es schon mal in Ordnung, einen Cut zu machen. Beide Plattformen hatten großen Anteil an guten Cross-Gen-Spielen, aber beide Hersteller haben auch große exklusive Titel in der Pipeline wie Forspoken, Starfield und mehr. Also, es scheint alles in bester Ordnung zu sein – auch, was die allgemeine Zukunft der Star Wars-Spiele angeht. Von bestätigten Titeln wie dem Knights of Old Republic Remake und den anderen Star Wars-Spielen von Respawn bis hin zu angeblichen Titeln wie dem Mandalorian MMO dürfen wir uns wohl demnächst auf ordentlich Nachschub freuen! Doch noch gibt es keine Infos wie ein Erscheinungsdatum oder mehr – da müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Nur Geduld, meine Padawane!