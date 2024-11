Crunchyroll Neuerscheinungen mit Neuem aber auch Klassikern

Obwohl Crunchyroll jedes Quartal Dutzende neuer Serien ausstrahlt, werden regelmäßig auch neuere und ältere Klassiker hinzugefügt. Hier ist eine Übersicht der neuesten Titel, die nun auf der Plattform verfügbar sind. Girls Band Cry 2024 (13 Episoden) – Ein Original-Anime von Toei Animation Die Schulabbrecherin Nina Iseri, die sich auf dem Land fehl am Platz fühlt, zieht nach Tokio. Nach einem harten ersten Tag, an dem sie sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt, trifft sie ihre Lieblingsgitarristin Momoka Kawaragi. Gemeinsam treten die beiden spontan als Straßenkünstlerinnen auf und beschließen, mit drei anderen Mädchen eine Band zu gründen. Obwohl jede von ihnen eigene Herausforderungen zu bewältigen hat, hält ihre Leidenschaft für Musik ihre Träume am Leben.

Natsume’s Book of Friends Staffel 1 bis 4 2008–2012 (52 Episoden) – Produziert von Brain’s Base und basierend auf dem Manga von Yuki Midorikawa – Staffel 5 & 6 folgen demnächst. Natsume Takashi konnte sein ganzes Leben lang Yokai sehen, ein Geheimnis, das er stets zu verbergen versuchte. Eines Tages erbt er von seiner Großmutter Reiko ein Buch, das die Namen zahlreicher Yokai enthält. Diese Namen verleihen ihrem Besitzer Macht über die Yokai, weshalb sie Natsume aufsuchen, um ihre Namen zurückzufordern – teils freundlich, teils weniger. Gemeinsam mit seinem selbsternannten Leibwächter „Nyanko-sensei” verbringt Natsume seine Tage damit, die Namen zurückzugeben. Dabei findet er endlich einen Ort, an dem er sich willkommen fühlt, auf neue Yokai trifft und sich von alten Bekannten verabschiedet …

Gridman Universe 2023 (Film) – Produziert von Studio TRIGGER und basierend auf der Gridman Universe-Reihe, einer Live-Action-Tokusatsu-Serie, die von Tsuburaya Productions entwickelt wurde. Hibiki Yuta findet sich dabei wieder, wie er Gridman zeichnet, an den er sich nicht erinnern kann. In seinem zweiten Jahr an der Tsutsujidai beschließt Yuta, dass es an der Zeit ist, Rikka seine Gefühle zu gestehen. Doch ihre friedlichen Tage finden ein Ende, als Gridman plötzlich mit einer Warnung zurückkehrt.

Dakaichi: I’m being Harassed By the Sexiest Man of the Year the Movie: Spain Arc 2021 (Film) – Eine Fortsetzung der Boys-Love-TV-Serie Als die beiden Hauptdarsteller Junta Azumaya und Takato Saijo für ihre kommende Flamenco-Aufführung trainieren, merkt Takato bald, dass ihm etwas fehlt, das Azumaya im Überfluss hat: Leidenschaft und Ausdrucksstärke. Beeindruckt von Azumayas Feuer, fasst Takato den Entschluss, in dessen Heimat Spanien zu reisen, um diese Kunst zu erlernen. Gleichzeitig lässt Azumaya der einseitige Abschied von Takato nicht los.

Planetes 2003 (26 Episoden) – Produziert von SUNRISE und basierend auf dem Manga von Makoto Yukimura (Vinland Saga) Die kommerzielle Raumfahrt ist im Jahr 2075 weit verbreitet. Allerdings stellen enorme Mengen an Weltraummüll eine Gefahr für die Reisenden dar – hier kommt die “Toy Box Crew” ins Spiel. Während sie Trümmer im Orbit aufräumen, müssen sie sich auch mit den eigenen Lebenszielen, magerem Gehalt und Sinnfragen auseinandersetzen.