Crunchyroll Anime Awards 2024: Crunchyroll enthüllt den offiziellen Titelsong, Moderator:innen und mehr

Crunchyroll enthüllt weitere Details zur Award-Show, die vollgepackt ist mit einem Staraufgebot an musikalischen Darbietungen, darunter YOASOBI und Shing02, die beliebte Titel aus Anime-Filmen vortragen werden. Außerdem wurden weitere prominente Moderator:innen wie die Wrestling-Legende Mercedes Varnado, der American-Football-Star DeMarcus Lawrence und die Schauspielerin, Sängerin und Model Chiaki Kuriyama bestätigt.

Einzigartig für die diesjährige Zeremonie ist das erstmalige Crunchyroll Anime Awards Theme, welches speziell von Komponist und Musikproduzent Hiroyuki SAWANO (Attack on Titan, Solo Leveling) und Komponist, Arrangeur und Texter KOHTA YAMAMOTO (Attack on Titan, The Seven Deadly Sins) kreiert wurde, die den Song bei der Zeremonie zum ersten Mal in voller Länge live performen werden. Das ikonische Opening der Show wird nach Abschluss der Anime Awards auf Crunchyroll zu sehen sein.

Das vollständige Musikprogramm und die neu hinzugekommenen Moderator:innen der Live-Zeremonie und der Pre-Show sind unten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

Musikalische Darbietungen von:

Hiroyuki SAWANO und KOHTA YAMAMOTO: Komponist, Arrangeur, Textdichter und Musikproduzent

Shing02 mit OMA und SPIN MASTER A-1: Plattenspieler, Hip-Hop-Band und DJ

YOASOBI: Japanisches Pop-Duo

Live-Zeremonie und Pre-Show-Moderator:innen:

Chiaki Kuriyama: Schauspielerin, Sängerin und Model

DeMarcus Lawrence: NFL-Footballspieler von den Dallas Cowboys

Emiru: Professionelle Streamerin, Ranglistenspielerin, Cosplayerin und Co-Moderatorin von Steak & Eggs

Joaquim Dos Santos: Regisseur, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Labrinth: GRAMMY-nominierter Songwriter, Produzent und Künstler

Liza Soberano: Schauspielerin, Anwältin und Unternehmerin

Mercedes Varnado: WWE-Weltmeisterin, Schauspielerin, Unternehmerin

Nava Rose: Modeschöpferin

Phil Lord & Chris Miller: Oscar-prämiertes Duo hinter Spider-Man: Across the Spider-Verse

Porter Robinson: GRAMMY-nominierter Musiker

Rashmika Mandanna: Indische Filmschauspielerin

So Takei: Japanische TV-Persönlichkeit, Comedian, Schauspieler und ehemaliger japanischer Zehnkampfmeister

Vinnie Hacker: Model, Profi-Gamer, Schauspieler und Digital Creator

Die Musik bei den 2024 Anime Awards wird eine Feier der Schlüsselmomente der Anime-Geschichte sein. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Samurai Champloo werden Shing02, OMA und SPIN MASTER A-1 den Eröffnungssong „Battlecry“ exklusiv für die Livestream-Zuschauer spielen. Bei den Anime Awards werden außerdem wichtige Anime-Jubiläen durch eine einzigartige musikalische Darbietung gewürdigt, die ikonische Songs aus Serien, die Meilensteine feiern, zusammenbringt und von einem Live-Orchester in einem Symphonie-Format aufgeführt wird. Auch das japanische Pop-Duo YOASOBI wird vor seinem Auftritt beim Coachella auftreten. Für Fans, die sich bereits im Vorfeld auf die Show einstimmen wollen, stehen ausgewählte Musikvideos und Konzertvideos von Hiroyuki SAWANO und YOASOBI auf Crunchyroll zum Streamen bereit.

Die Anime Awards finden am Samstag, den 2. März 2024 statt, mit einer Live-Zeremonie, moderiert von der Synchronsprecherin Sally Amaki und dem Entertainer Jon Kabira. Fans können den Livestream der Anime Awards auf den Crunchyroll-Kanälen bei YouTube und Twitch ab 10 Uhr verfolgen. Um die Action noch einmal zu erleben, können Fans ab dem 16. März Wiederholungen auf dem linearen 24/7 Crunchyroll-Kanal auf Amazon FreeVee, LG Channels, Pluto TV The Roku Channel und VIZIO WatchFree+ sehen.