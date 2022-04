Crossfire Legion: ESL Play-Turnier Anmeldung gestartet

Die Teilnehmer:Innen werden in einer der drei globalen Regionen – Asien, Europa oder Nordamerika – gegeneinander antreten. Die Qualifikationsturniere finden ab dem 5. Juni statt, das große Finale mit Geldpreisen für die Gewinner am 28. Juni. Das Finale wird live auf dem Prime Matter Twitch-Kanal gestreamt

Wie wir bereits bereichtet haben, geht Crossfire: Legion am 24. Mai 2022 in den Early Access. Die Early-Access-Version ermöglicht es euch, den gesamten ersten Akt zu spielen und sich in einer Koop- und zwei Mehrspieler-Modi zu messen. Ihr könnt euch auch in den Multiplayer-Ranglisten messen und um den ersten Platz kämpfen.