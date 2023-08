Crime Runners: Opus Arcani Test: Ourdoor-Rätsel-Adventure im 1. Bezirk

Crime Runners ruht sich weiterhin nicht auf den wohl verdienten Lorbeeren aus und entwickelt stets neue Konzepte und Abenteuer – so auch ein neues Outdoor Escape Game. Wir haben das Spiel für euch getestet und verraten euch in unserem Crime Runners Opus Arcani Test, wie es uns gefallen hat. Keine Angst, wir spoilern euch nichts und geben auch keine Tipps, wie ihr die Räume schnell wieder verlassen könnt. Ab 24.8.2023 ist das Spiel auf der offiziellen Crime Runners Webseite buchbar.

Schnitzeljagd oder Escape-Room: Was ist ein Outdoor Escape Room?

Crime Runners liebt das Thema Rätsel-Abenteuer und ist stehts auf der Suche nach neuen innovativen Ideen. So wurde mit dem Premium-Escape Room Going Underground eine neue Benchmark in Österreich gelegt. Während der Corona-Zeit wurde ein digitales Escape-Room-Abenteuer erschaffen und nun verbinden die kreativen Köpfe von Crime Runners das Beste von Escape Rooms und einer klassischen Schnitzeljagd, um so einen Outdoor Escape Room zu erschaffen: Opus Arcani.

Was müsst ihr mitbringen?

Nichts, außer eurem Gehirnschmalz und bequemer Kleidung, die an das Wetter angepasst ist. Nach der Buchung eures Timeslots habt ihr alles Wichtige erledigt und folgt den Anweisungen des Mails. Treffpunkt ist in unserer ersten Filiale am Schottentor in der Maria-Theresien-Straße 3. Seid bitte unbedingt pünktlich. Alles was ihr benötigt, erhaltet ihr von den Gamemaster:innen bevor es losgeht. (Quelle: Crime Runners Webseite)

Die Jagd nach den Siegeln im 1. Bezirk

“Der jahrhundertealte Orden der „Opus Arcani“ arbeitet seit jeher im Verborgenen und zieht sich durch alle Institutionen der Gesellschaft. Doch nun gelang es dem Operator endlich, an den Koffer des Hüters dieses mysteriösen Geheimbundes zu kommen. Eine neue Mission wartet auf euch!

Es beginnt eine Jagd durch das prachtvolle historische Wien mit all seinen Geheimnissen. Macht euch auf die Suche nach den vier Siegeln der Gründungsmitglieder, überwindet die Hürden des Hüters, löst die Geheimnisse und findet heraus, was es mit dem Orden auf sich hat.” (Quelle: Crime Runners Webseite)