Back to the Congressman: Point & Click Adventure als Crime Runners Antwort auf die Krise

Crime Runners hat uns nicht nur mit Going Underground (hier geht’s zu unserem Test), einem Exit-Room einer anderen Generation, überrascht – auch jetzt zeigt der Live Escape Room Anbieter Kreativität im Umgang mit der Krise. Da aufgrund von CoVid-19 Exit-Rooms – wie vieles andere – gesperrt sind, veröffentlichte Crime Runners nun mit „Part 1: Back to the Congressman“ eine erste Online-Version eines Exit-Rooms für 1-4 SpielerInnen.

Die Story: Worum geht’s?

Doch es bleiben Narben zurück. Wir sind Opfer der folgenden Wirtschaftskrise, nirgends ist mehr Geld für ehrliche Kriminelle wie uns zu holen. Könnt ihr euch noch an unsere allererste Mission erinnern? Wir wollten damals die Geldreserven von Simon Dickson ergattern. Tja, das hat nicht geklappt. Es ist Zeit zurück zu gehen und unsere damalige Mission zu Ende zu bringen. Der Operator wartet auf euch!