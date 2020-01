Crime Runners Going Underground in den Top 15 Escape Rooms der Welt

Escape-Room-Fans aufgepasst – 370 Escape-Room-Profis wählten in einem langwierigen und ausgeklügelten Verfahren mit insgesamt 82.865 gespielten Räumen die besten 50 Escape-Rooms der Welt aus. Das in Wien befindliche und von uns schon getestete Going Underground von Crime Runners erhielt den phänomenalen Platz 13. In Europa bedeutet das Platz 8 und Österreich Platz 1.

„Wir sind überwältigt und fühlen uns geehrt, gemeinsam mit unseren Freunden, Kollegen und Benchmarks aus der Branche, diese tolle Auszeichnung zu erhalten“, sagt Lukas Rauscher, Geschäftsführer von Crime Runners. Ein TERPECA-Award wird branchenintern als „Oscar der Escape Room Branche“ beschrieben.