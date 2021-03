Crash Bandicoot 4: PS5, Xbox Series und Switch-Versionen out now

Wie angekündigt, veröffentichte Activision heute Crash Bandicoot 4 für die PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch. Später in diesem Jahr erscheint das Spiel dann auch via Battle.net für den PC.

Das Entwicklerteam von Toys for Bob hat mit Hochdruck an Crash Bandicoot 4: It’s About Time für die neuen Plattformen gearbeitet. Fans, die das Spiel auf PS5 und Xbox Series X|S spielen möchten, können sich auf eine unfassbar scharfe Grafik in 4K-Auflösung mit 60 FPS freuen. Außerdem kommt ihr auf beiden Current-Gen-Plattformen in den Genuss kürzerer Ladezeiten, damit sie sich schneller in einer – dank 3D-Sound noch immersiveren Atmosphäre – als je zuvor auf die Wumpas stürzen können.

Alle, die Crash Bandicoot 4: It’s About Time für die PS4 oder Xbox One kaufen oder bereits besitzen, erhalten das Next-Gen-Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie sogar kostenlos (außer in Japan). Dabei können die gespeicherten Daten auf die neue Konsole übertragen werden.