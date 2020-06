Crash Bandicoot 4: It’s About Time enthüllt (Release am 2.10.2020)

Gute Nachrichten für alle Bandicoot-Fans – Activision kündigte nun mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time sein viertes Abenteuer an, das bereits am 2.10.2020 für PS4 und Xbox One erscheint. Die liebenswert schrägen Beuteldachse sind zurück und wirbeln, springen und wumpen sich durch Konflikte von kosmischem Ausmaß, wobei sie riesige neue Welten entdecken, auf unerwartete Verbündete treffen, packende Kämpfe durchstehen und mächtige neue Quantum-Masken aufspüren, die sie vereinen müssen, um das Multiversum wieder in Ordnung zu bringen.

Das erste komplett neue Spiel der Crash-Reihe seit über zehn Jahren

Um das entsprechend zu feiern, hat Toys for Bob für die Fans einen frischen Grafikstil gewählt, der der verrückten Aufmachung der Reihe einen neuen Charakter und Charme verleiht. It’s About Time knüpft an das Ende von Crash Bandicoot: Warped an, als Neo Cortex, Dr. N. Tropy und Uka Uka auf einen fernen Planeten verbannt wurden. Nach jahrzehntelangen Fehlschlägen gelingt den dreien endlich die Flucht, wobei sie ein Loch in Fieser-Wissenschaftler-Größe in das Raum-Zeit-Gefüge reißen. Nun würde ihrer totalen Herrschaft über das gesamte Multiversum eigentlich nichts mehr im Weg stehen, wären da nicht diese zwei flauschigen Beuteldachse von N. Sanity Island.

Beim neuen Abenteuer entdeckt ihr vier Quantum-Masken, die über Raum und Zeit wachen und mit deren Hilfe ihr die Regeln der Realität beugen können, um auf neue Art und Weise gefährliche Hindernisse zu überwinden.

Crash Bandicoot 4 Trailer