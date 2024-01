Cozy Gaming: Pocket Oasis lässt euch ab Mai verträumt gärtnern

Wenn der grüne Daumen juckt, könnte Pocket Oasis Abhilfe schaffen. Die kommende Gartensimulation sieht wirklich toll aus!

Mehr zu Pocket Oasis

Das Studio von knit’n’purl bringt mit Pocket Oasis einen eigenen Garten und ein Stück Natur auf euren Bildschirm. Dieses meditative Spiel beauftragt uns, Töpfe auf dem Balkon eines Gebäudes in einer von mehreren europäischen Städten zu arrangieren, die Pflanzen mit Wasser und Sonne zu versorgen, sie bei Bedarf in ein Gewächshaus zu stecken und schließlich an die begehrten Blüten und Früchte zu kommen. Das Wachsen eures eigenen Mini-Eden wird Tiere wie Igel, Füchse und Katzen anziehen, um eurem Charakter Gesellschaft zu leisten, während sie sich auf dem Balkon in einem Eierstuhl, an einem Tisch und Stühlen oder sogar einfach auf dem Boden mit einer Laterne entspannen, je nachdem, wie ihr euren Rückzugsort auf dem Dach dekoriert.