Gotham Knights Court of Owls Story Trailer veröffentlicht

Während des DC FanDome 2021 Events wurden neben dem neuen Story Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League auch Neuigkeiten zu Gotham Knights veröffentlicht. Nicht nur ein neuer Story Trailer sondern auch ein Behind The Scenes Video, mit Fokus auf die mysteriöse Schurken-Gruppe namens „Court of Owls“, wurde gezeigt.

Bats Vs Owls

Wir spielen mit der Batman-Familie und schlüpfen in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City nach dem Tod von Batman beschützen müssen. Es kann alleine oder zu zweit im Online-Koopmodus gespielt werden. Die SpielerInnen werden Gothams offene Welt mit fünf unterschiedlichen Bezirken erkunden und die gefährlichen Straßen der Stadt auf verschiedene Art und Weise patrouillieren, darunter auch mit dem Batbike. Mit dem Fortschreiten der Geschichte entwickeln sich nicht nur die Gameplay-Skills von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin weiter, sondern auch ihre Ausrüstung inklusive Gadgets. Wie im Gameplay Walkthrough zu sehen ist, treffen SpielerInnen beispielsweise auf berüchtigte DC-Superschurken. Die mysteriöse Gruppe namens „Court of Owls“ wird eine tragende Rolle in der Story spielen. Warum gerade diese Schurken so interessant sind, wird im Behind The Scenes Video von den EntwicklerInnen genauer erläutert. Seht euch die bösen Eulen, mit dem Story Trailer, in Action an: