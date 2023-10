Commandos kehrt mit Origins 2024 zurück

Commandos: Origins führt zurück in den Zweiten Weltkrieg und erzählt die Geschichte, wie sich die bekannten Charaktere erstmals getroffen und zur legendären Commandos-Einheit zusammengeschlossen haben. Gemeinsam mit Green Beret, Sapper und Co. behaupten sich Spieler:innen in taktisch anspruchsvollen Einsätzen gegen die Nazi-Übermacht, schalten strategisch wichtige Ziele aus und bereiten so den Alliierten den Weg zum Sieg über die Achsenmächte.