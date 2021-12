Circuit Superstars: PS4-Version erscheint am 27. Januar 2022

Square Enix und Original Fire Games veröffentlichen den Top-Down-Racer Circuit Superstars am 27. Januar 2022 auch für PS4.

Ein kompetitives Spiel mit viel Witz – von Rennsportfans für Rennsportfans entwickelt und bereits für PC (über Steam) und Xbox One erhältlich. Das Spiel feiert Generationen an vielseitigem Motorsport und konzentriert sich auf fantastischen Fahrspaß und ein akkurates Fahrgefühl, sodass Spieler:innen Stunden damit zubringen können, ihre perfekte Runde auszufeilen.

PS4-Rennfahrer:innen können plattformübergreifend mit ihren PC- (über Steam) und Xbox-Freund:innen spielen und haben Zugriff auf die Werkstatt ihrer Träume, die 12 Fahrzeuge umfasst, welche auf 19 verschiedenen Strecken an 13 farbenfrohen Schauplätzen ausgefahren werden wollen. Es gibt jede Menge anpassbare Looks für Fahrer:innen und Fahrzeuge, und durch Aufleveln werden Helme und Siegesfeiern freigeschaltet. Bei Rallycross, Open Wheel-Einsitzer, Trucks, GT-Rennen und allerlei mehr findet garantiert jeder seine liebste Motorsport-Disziplin – und in naher Zukunft stehen noch mehr kostenlose Inhalte an!