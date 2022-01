Circuit Superstars ab sofort für PS4 erhältlich

Was erwartet euch im Spiel?

PS4-Rennfahre:innen können plattformübergreifend mit ihren PC- und Xbox-Freund*innen spielen und haben Zugriff auf die Werkstatt ihrer Träume, die 12 Fahrzeuge umfasst, welche auf 19 verschiedenen Strecken an 13 farbenfrohen Schauplätzen ausgefahren werden wollen. Es gibt jede Menge anpassbare Looks für Fahre:innen und Fahrzeuge, und durch Aufleveln werden Helme und Siegesfeiern freigeschaltet. Bei Rallycross, Open Wheel-Einsitzer, Trucks, GT-Rennen und allerlei mehr findet garantiert jeder seine liebste Motorsport-Disziplin – und in naher Zukunft stehen noch mehr kostenlose Inhalte auf allen Plattformen an.

Das Spiel ist bereits für PC (Steam), Xbox One und nun auch für PlayStation 4 erhältlich – im zweiten Quartal 2022 kommt zudem eine Switch-Version. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.