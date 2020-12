Chronos: Before the Ashes ab sofort für alle Plattformen verfügbar

Nach dem Erfolgshit Remnant: From the Ashes bringt uns THQ Nordic mit Chronos: Before the Ashes ein Prequel zu dem Koop-Shooter aus dem Jahr 2019. Nachdem Remnant ein 3rd-Person-Shooter mit Rollenspiel-Elementen war, folgt Chronos nun der Action-RPG-Formel – allerdings mit einigen ganz besonderen Mechaniken. In dem ursprünglich als VR-Singleplayer Erlebnis entwickelten Chronos: Before the Ashes erzählt Entwickler Gunfire Games diesmal die Vorgeschichte des post-apokalyptischen Schauplatzes von Remnant.

Chronos: Before the Ashes ist ab sofort für PC, Stadia, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.