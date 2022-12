Cheese: God of War Ragnarök bekommt einen Foto-Modus

Wer schon immer mal tolle Fotos in God of War Ragnarök schießen wollte, kann dies ab sofort tun!

Mehr zum Foto-Modus in Ragnarök

God of War Ragnarök macht es ab sofort einfacher, perfekte Aufnahmen zu machen. Der Fotomodus kommt in Form eines großen Updates (v3.00) und fügt fügt die Option hinzu, den Fotomodus zu öffnen, indem ihr die Quadrat-Taste drückt, während ihr euch im Optionsmenü befindet. Das ermöglicht es euch, an den meisten Orten im Spiel Aufnahmen zu schießen – ob ihr euch nun vor einer schönen Aussicht befindet oder mitten im Kampf gegen eine mythische Kreatur, scheint dabei egal zu sein.

Zudem sollt ihr Gesichtsausdrücken von den Hauptfiguren steuern können, und das macht natürlich einigen Spaß. Zudem gibt es auch Standardoptionen wie das Ausblenden von Zeichen, das Anpassen des Sichtfeldes oder der Brennweite, die Verschlusssteuerung und Filter mit Steuerelementen für Feineinstellungen. Wie auch immer, die Foto-Modi in Spielen wie God of War Ragnarök erfreuen sich stets hoher Beliebtheit – nicht zuletzt wegen Gewinnspielen, die man mit einer Einsendung eines selbst geschossenen Fotos gewinnen kann. Echt cool!