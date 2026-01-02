CES 2026: LEGO veranstaltet erste eigene Pressekonferenz

Die Lego-Gruppe veranstaltet ihre erste Pressekonferenz auf der CES 2026 – aber was das Unternehmen bekannt geben wird, bleibt ein Rätsel.

LEGO auf der CES 2026

Während die riesigen Spielzeugstein-Schöpfer keine Hinweise darauf gegeben haben, was sie präsentieren werden, reichen die Möglichkeiten von neuen Videospielen bis hin zu Formel-1-Rennwagen. Die Lego CES Pressekonferenz ist für Montag, den 5. Januar um 19 Uhr unserer geplant. Obwohl Lego und die Consumer Technology Association die Details noch nicht bekannt gegeben haben, erwarten wir, dass die Pressekonferenz als Livestream verfügbar sein wird. Bisher hat Lego keine öffentlichen Informationen über seine CES-Pläne weitergegeben, so dass wir weitgehend im Dunkeln tappen, was zu erwarten ist. Auf der CES 2025 beispielsweise hat sich der Spielzeugproduktionsriese mit Sony zusammengetan, um das animierte Videospiel Lego Horizon Adventures anzukündigen.

Daher könnte Lego einige Zeit damit verbringen, über sein neues Spiel von 2026, Lego Batman: Das Vermächtnis des dunklen Ritters, zu sprechen. Das Unternehmen könnte auch seinem Rennwagen der Lego Group F1 Academy etwas Bühnenzeit gönnen, obwohl es auch in diesem eher um Markenaufbau als um Konsumgüter geht. Und angesichts des Fokus von Lego auf die Umwelt kann das Unternehmen über seine Bemühungen diskutieren, seine ökologischen Ziele für 2032 zu erreichen, einschließlich der Nachhaltigkeit seiner Legosteine und der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 37 %. Während es viele neue Lego-Sets für 2026 gibt, ist dies jedoch CES und keine Spielzeugmesse. Wir gehen also davon aus, dass das Unternehmen etwas präsentieren wird, das mehr auf Technik ausgerichtet ist.