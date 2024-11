LEGO Horizon Adventures Test (PS5): Großes LEGO-Vergnügen mit Aloy und Team

Mit LEGO Horizon Adventures erwartet euch ein zunächst ungewöhnlicher Mix. Was dieser alles bietet, lest ihr im Review!

Zu LEGO Horizon Adventures

LEGO-Spiele sind bekannt dafür, dass die Inhalte (ob Harry Potter, Star Wars oder sonstige Franchises) kindgerecht aufbereitet werden. So verhält es sich auch hier: LEGO Horizon Adventures beginnt genau wie Zero Dawn. Diese Welt befindet sich 1.000 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit wurde zerstreut und gezwungen, primitive Stämme zu bilden, die versuchen, die Technologie der “Alten Welt” in ihren Alltag zu integrieren. Hier lernt ihr die Hauptheldin Aloy und ihren Mentor Rost kennen, die sich in kurzen und knackigen Dialogen so manche Duelle liefern. Insgesamt bleibt das Spiel der Vorlage treu, lässt aber viele Dinge weg und bietet so ein sehr vereinfachtes Abenteuer, was die Story anbelangt.

Anstatt herumzustreifen und die mysteriöse Welt zu erkunden, werdet ihr meist lineare Levels spielen, die in verschiedene Bereiche unterteilt sind. Zwischen jedem Level kehrt ihr in euer Stammesdorf namens Mutterherz zurück, wo ihr mit NPCs im Dorf interagiert – obwohl es nicht viel Grund dafür gibt – und das Dorf so wieder aufbauen könnt, wie ihr es wollt. Danach geht ihr zum Ausgang in den Bereich des Levels, in den ihr euch begeben wollt, und wiederholt den Vorgang. Jede der Ebenen in einer bestimmten Zone ist in Design und Layout ähnlich, aber nicht vollständig identisch. Es gibt ein paar Seitenwege, die wir hinuntergehen können, um eine Truhe voller Stollen zu öffnen, aber zum größten Teil sind die Level völlig linear und sehr schnell erledigt, wobei jede Stufe nur ein paar Minuten dauert.