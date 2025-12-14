LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint am 29.Mai 2026

Warner Bros. Games und DC kündigten den 29.Mai2026 als das weltweit geplante Releasedatum von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters an. Das Open-World Action-Abenteuer von TT Games erscheint für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store). Ihr könnt die Standard und Deluxe Editionen des Spiels ab sofort vorbestellen.

Neuer „Helden & Schurken“-Trailer bei den Game Awards

Als Teil der Ankündigung während „The Game Awards“ begrüßte euch ein besonderer Gastmoderator: LEGO Batman, live aus der Bathöhle. Er stellte den brandneuen „Helden & Schurken“-Trailer vor, der euch einen ersten Einblick in das actionreiche Gameplay mit spielbaren Charakteren und DC-Superschurk:innen gewährte.

Der Maskierte Rächer erhält im Kampf um die Rettung von Gotham City Hilfe von ikonischen Verbündeten:

Robin mit seinem Kabelwerfer

Nightwing und Kampfstab

Batgirl mit ihrem Hackarang

Catwoman mit Peitsche

Sie alle verfügen über individuelle Fähigkeiten, Fähigkeitsbäume, Kombos und Gadgets.

Der Trailer enthüllte DC-Superschurk:innen, denen sich die Spieler:innen stellen: Two-Face, Poison Ivy, Firefly und Mr. Freeze, sowie bekannte Mitglieder der Schurkengalerie wie Joker, Pinguin, Ra’s al Ghul und Bane. Ihr dürft euch auch auf die Nutzung ikonischer Fahrzeuge freuen, darunter das Batmobil aus Batman: Die Zeichentrickserie und das Batpod aus den The Dark Knight-Filmen, um euch durch die offene Welt von Gotham City zu bewegen.

Den „Helden & Schurken“-Trailer von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters könnt ihr euch jetzt ansehen.