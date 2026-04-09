Macht euch bereit für die Hochzeitssaison mit Lush!

Der Hochzeitstag dreht sich nicht nur um einen einzigen Moment. Es geht um all die kleinen Rituale drumherum, und Lush ist für alle geeignet.

Hochzeitsfreuden mit Lush

Wer um die Stille des Morgens, das Kribbeln im Bauch, den tiefen Atemzug weiß, bevor alles losgeht: Dies sind die großen Augenblicke. Genau diese Momente verdienen die selbe Aufmerksamkeit wie das „Ja“ selbst. Ein bewusstes Innehalten, eine Berührung, ein Duft, der Halt gibt. Lasst euch von den Produkten von Lush inspirieren, die wie geschaffen für die Hochzeit und die Vorbereitungen für den großen Tag sind.

Selfcare für den großen Tag

Don’t Look At Me , Frische Gesichtsmaske

14,50 Euro – 45 ml

Frische Enzyme aus der Zitrone und beruhigende Sirupe erwecken stumpfe Haut zu neuem Leben. Diese belebende Maske ist der ultimative Schnellzug zu strahlender Haut und sonniger Laune. Frisch gepresster Zitronensaft hilft, einen müden Teint zu straffen und aufzuhellen und ist von Natur aus reich an Vitamin C. Bio-Seidentofu, Murumuru-Butter und veganes Glycerin polstern die Haut auf, während gemahlener weißer Reis die Haut glättet. Ein Hauch von exquisitem Neroli- und Grapefruitöl sorgt für gute Laune.

Tisty Tosty , Badebombe

7,- Euro pro Stück

Dieser Lush Klassiker kommt zurück und bleibt das ganze Jahr. Sieben Rosenknospen brechen aus dem zauberhaften Herzen hervor und mit ihnen ein intensiver Duft nach sizilianischem Zitronenöl, Geranienöl und sinnlichem Jasmin.

Samtweiche Haut

True Romance , Festes Massageöl

15,- Euro – 65 g

Massagen mit bezauberndem Rosenduft warten auf dich. Strahlende Rose und verführerischer Jasmin verbinden sich mit Arganöl und rosa Tonerde und schenken deiner Haut einen rosig Glow! Unsere festen Massage Bars formulieren wir mit feuchtigkeitsspendender Bio-Kakaobutter aus fairem Handel und Bio-Sheabutter, die von Natur aus reich an Vitamin E sind.

Hochzeits-Haare!

Super Milk , Conditioner-Spray

22,- Euro – 100 ml

Alle 23 (!) Sekunden (!!) verkaufen wir weltweit das Conditioner Spray Super Milk. Der Dreiklang aus pflegender Mandel-, Kokos- und Hafermilch macht das Haar geschmeidig und versorgt es mit Feuchtigkeit – ob unterwegs oder am dritten Tag nach dem Styling. Frischer Zitronensaft sorgt für Glanz und natives Olivenöl extra nährt und schützt das Haar, ohne es zu beschweren. Es eignet sich auch hervorragend, um Waves, Locken und Coils für den nächsten Tag aufzufrischen.

Super Milk , Glitzerspray

25,- Euro – 250 ml

Dieser Duft ist so sensationell und charismatisch, dass du schon vor dem Aufsprühen genau weißt, wie er riecht. Trage ihn großzügig auf, um diesen legendären Glanz zu erzielen, der alle Blicke auf dich zieht.

Snow Fairy , Glitzerspray

21,- Euro – 250 ml

Für Haut, die süß glänzt und duftet, musst du nicht weit suchen. Wir sprayen dir unseren kultigen Duft für eine funkelnde, festliche Stimmung auf.

Ein Hochzeitsduft zum Verlieben

Rose Jam , Parfüm

ab 40,- Euro – 30 ml

Dieses Rosenparfüm ist köstlich wie Türkischer Honig! Spaziere durch eine Welt voller pudrig-rosa Blüten und genieße diesen edlen Duft. Eine großzügige Portion Geranien gemischt mit Rosenöl aus Senir in der Türkei kreiert ein einzigartiges Parfüm.

Love , Parfüm

110,- Euro – 100 ml

Würzig frische Blumen und verspielte Zitrusfrüchte kombinieren sich zu einem Duft, der mit dir und anderen flirtet. Freche Hinweise auf süßes Toffee, Äpfel und erfrischende Bergamotte stecken voller Reiz und Anziehungskraft. Du willst den großen Treffer landen? Die Herznote aus sinnlichem Jasmin und warmem Zimt heizt dir ein und bringt die Dinge ins Rollen. Die saftige Mischung schickt dich hoch hinaus auf eine Achterbahnfahrt der Liebe.

Bei einer Lush-Party erwarten dich sprudelnde Badebomben, kreative Highlights und jede Menge Spaß. Gestalte dein eigenes Produkt, entdecke exklusive Pflege-Schätze, die nur bei Lush-Parties erhältlich sind und lass dich vom Shop-Team durch ein höchst personalisiertes, unvergessliches Erlebnis führen. Eine Lush-Party kostet 40,- Euro pro Person. Dieser Preis beinhaltet ein Do It Yourself-Kit, das heißt du und deine Gäste haben die Möglichkeit anzupacken und unter Anleitung in Handarbeit ein eigenes Lush-Produkt herzustellen – ganz wie die Profis in den Lush eigenen Manufakturen. Außerdem ist im Preis auch noch ein Geschenk mit drei Produkten für die Person inkludiert, die gefeiert wird, plus je ein Produkt für alle anderen Partygäste. Eine Party dauert durchschnittlich 1,5 Stunden und der Ablauf, die Produkte die hergestellt werden und der Inhalt der Spiele und Aktivitäten können personalisiert werden, so dass die Party auf die Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Partygruppe zugeschnitten ist. Die Lush-Parties können gerne persönlich direkt im Shop, telefonisch oder per E-Mail gebucht werden.