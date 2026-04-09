Bike-Kompetenz im Das Hohe Salve: Eure Auszeit in den Kitzbüheler Alpen

Die Kitzbüheler Alpen rufen, und im Resort Das Hohe Salve findet ihr die ideale Basis für eure nächsten Erlebnisse im Sattel. Hier könnt ihr die Freiheit auf den Trails spüren und euch voll auf die Natur konzentrieren, während professionelle Bike-Expert:innen für den passenden Rahmen sorgen. Von modernen High-End-Gravelbikes über klassische Mountainbikes bis hin zu leistungsstarken E-Bikes steht euch erstklassiges Equipment zur Verfügung, mit dem ihr die Gipfel und Täler der Region mühelos erkunden dürft.

Geführte Touren und individuelle Techniktrainings

Wenn ihr die versteckten Naturjuwelen wie die Kelchsau oder das Windautal entdecken möchtet, könnt ihr euch den ortskundigen Guides anschließen. Diese Expert:innen führen euch sicher über spektakuläre Routen und teilen ihr Wissen über die Region mit euch. Wer gezielt an der eigenen Fahrtechnik arbeiten möchte, darf zudem auf private Guides und maßgeschneiderte Trainingsprogramme zurückgreifen. Ergänzt wird euer Aufenthalt durch moderne GPS-Beratung und einen verlässlichen Rückholservice, damit ihr euch bei eurer Planung jederzeit sicher fühlen könnt.

Regeneration nach dem Ride

Nach den Höhenmetern dürft ihr euch auf das Move & Relax Konzept freuen. Ihr könnt eure Muskulatur beim ICAROS Health Training stärken oder im 25-Meter-Sportbecken eure Bahnen ziehen. Zur Erholung stehen euch Saunagänge, Massagen und professionelle BLACKROLL Produkte zur Verfügung. Mit dem speziellen „Bike Power“ Paket erhaltet ihr beispielsweise drei Übernachtungen inklusive Personal Training und geführter E-Mountainbike-Tour ab 629 Euro pro Person, um Sport und Regeneration im Das Hohe Salve perfekt zu verbinden.