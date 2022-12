CES 2023: HTC stellt neues AR/VR-Headset im Jänner 2023 vor

HTC plant, nächsten Monat ein neues Flaggschiff-Headset einzuführen, das sowohl VR als auch AR darstellen können soll.

Mehr zum neuen HTC-Headset

Pünktlich zur CES 2023 am 5. Jänner soll ein neues Headset vorgestellt werden. Ein kleines, leichtes All-in-One-Headset, das voll funktionsfähige virtuelle und erweiterte Realität verspricht. Der Global Head of Product von HTC; Shen Ye, sprach exklusiv mit The Verge und gab an, dass es ein vielseitiges Gerät werden soll. “Es geht darum, all diese Fortschritte, die wir nicht nur in den Designaspekten, sondern auch in den Technologieaspekten gemacht haben, zu nutzen und sie in etwas zu integrieren, das sinnvoll ist und für die Verbraucher attraktiv ist”, so Ye. Zusätzlich werden wohl zwei Stunden Akkulaufzeit zu erwarten sein, ist ein vollständig geschlossenes System und unterstützt Controller mit sechs Freiheitsgraden sowie Handverfolgung.