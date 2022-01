CES 2022: MSI enthüllt neue Gaming-Notebooks

CES 2022 MSI Gaming Notebook Ankündigungen Schlank und anspruchsvoll – Stealth GS77 Pünktlich zur Vorstellung der neuesten Prozessorgeneration von Intel präsentiert MSI auf der CES 2022 sein neues Line-up mit Gaming-Laptops, die auf die neuesten Prozessoren-Generation setzen. Dank Hybrid-Architektur zeichnen sich die neuen Intel-Prozessoren durch eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration aus. Die Rechenleistung konnte um bis zu 45 % gesteigert werden – bei gleichzeitig erhöhter Energieeffizienz und verlängerter Akkulaufzeit. Die Geräte der preisgekrönten Stealth GS-Serie sind leichte, aber leistungsstarke Notebooks für Gaming und den Business-Einsatz. Der Stealth GS77 kommt im ganz neuen Design mit edlem »Core Black«-Look und einer neuen charakteristischen Monitormechanik, die mit einem besonders hochwertigem Scharnier aus Zinklegierung den Komfort und die Robustheit steigert. Mit einer Höhe von weniger als 21 mm bleibt der Stealth GS77 trotz großem 17,3”-Bildschirms ultra-mobil. Die Core i9-Ausstattung legt die Basis für maximale Leistung und profitiert wie die Raider-Serie ebenfalls vom starken Cooler-Boost-5-Dual-Kühlsystem mit »Phase-Change Liquid Metal Pad«. Für mehr Arbeitskomfort hat MSI das Precision-Touchpad rund 50% größer ausgelegt und auch die Tastenkappen der Tastatur um 8 Prozent vergrößert, um ein sicheres und bequemes Tippen zu ermöglichen. Gleich sechs Lautsprecher sorgen für starken Sound mit klaren Höhen und kräftige Bässe. Thunderbolt 4 ermöglicht besonders flexible Konnektivität, inklusive der Möglichkeit zum alternativen mobilen Laden des Laptops per 100-Watt-USB-C Power Delivery. Zur Schutz der Privatsphäre lässt sich die Full-HD-Webcam mit einem eigenen Schalter zuverlässig deaktivieren. MSI Stealth GS77 – Steckbrief – Intel Core i9-12900H oder Intel Core i7-12700H Prozessor

– Windows 11 Pro

– Bis zu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU mit 16 GB GDDR6 VRAM

– 17,3” UHD (3.840 x 2.160 Pixel) 120 Hz, QHD (2.560 x 1440 Pixel) 240 Hz Bildschirm

– 64 oder 32 GB DDR5-4800 Dual-Channel Arbeitsspeicher

– Bis zu 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD

– Schnittstellen: 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (mit DisplayPort), 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x HDMI (4K-UHD bis 120 Hz, 8K bis 60 Hz), Audio (Combo), SD Express Kartenleser, 2,5-GBit-Killer-LAN und Killer Wi-Fi 6E

– 4 Zellen Li-Polymer Akku, 99,9 Wh (integriert)

– Farbe: Schwarz (Core Black)

– Maße/Gewicht: 398 x 284 x 20,8 mm (ohne Füße) / 2,8 kg

Ultimatives Kraftpaket – Raider GE76

Die MSI Raider GE-Serie setzt wieder Standards in Bezug auf Performance und Ausstattung. Die Mystic Light RGB-Leuchtleiste an der Vorderkante der Raider GE76 und GE66 Modelle hebt diese auch optisch von der Masse der Gaming-Laptops ab.

In der Maximalausstattung mit übertaktbarem Intel Core i9-12900HK Prozessor plus »Phase-Change Liquid Metal Pad«, der GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU und der MSI OverBoost-Technik bleiben keine Wünsche offen. Innovativ ist auch die Ambient Silent AI Funktion, mit der sich die Lüfterdrehzahl und das Betriebsgeräusch von künstlicher Intelligenz gesteuert auf die Umgebungslautstärke abstimmen lassen.

MSI Raider GE76 – Steckbrief

– Intel Core i9-12900HK oder Intel Core i7-12700H Prozessor

– Windows 11 Pro oder Windows 11 Home

– Bis zu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU mit 16 GB GDDR6 VRAM

– 17,3” UHD (3.840 x 2.160 Pixel) 120 Hz, QHD (2.560 x 1440 Pixel) 240 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) 360 Hz Bildschirm

– 64 oder 32 GB DDR5-4800 Dual-Channel Arbeitsspeicher

– Bis zu 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD

– Schnittstellen: 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A 1x DisplayPort, 1x HDMI (4K-UHD bis 120 Hz, 8K bis 60 Hz), Audio (Combo), SD Express Kartenleser, 2,5-GBit-Killer-LAN und Killer Wi-Fi 6E

– 4 Zellen Li-Polymer Akku, 99,9 Wh (integriert)

– Farbe: Anthrazitgrau/Titan (Core Black)

– Maße/Gewicht: 397 x 284 x 25,9 mm (ohne Füße) / 2,9 kg

Komplettes Line-up mit neuester Technik

Auch die weiteren Modelle der Gaming-Serie von MSI erhalten das Update auf die neueste Technik von Intel und Nvidia: Die Vector GP76 und GP66 Laptops treten in die Fußstapfen der beliebten GP Leopard Serie. Wie die Raider GE-Serie profitieren auch die Vector-GP-Modelle von der MSI OverBoost-Technik und bis zu 210 Watt kumulierter Leistung für Prozessor und GPU in der Ausstattung mit Core i9 Prozessor und GeForce RTX 3080 Grafik beim Vector GP76. Die erfolgreiche Katana-Serie wird es im Preisbereich von circa 1.199 bis 2.199 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) in umfangreicher Auswahl unterschiedlicher Modelle geben, mit Intel Core i7-12700H oder Intel Core i5-12500H Prozessor in Kombination mit der vollen Auswahl an NVIDIA GeForce RTX-GPUs vom GeForce RTX 3050 bis zum GeForce RTX 3070 Ti. Besonders viel Rechenleistung werden die Pulse GL76 und GL66 Modelle in der Kombination von Intel Core i9-12900H Prozessor mit der NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU bieten.