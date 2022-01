CES 2022: HP Dragonfly G3 und Dragonfly Chromebook an

Das Business-Convertible HP Elite Dragonfly (hier geht’s zu meinem Erfahrungsbericht) bekommt eine neue Ausführung präsentiert – im Rahmen der CES 2022 enthüllte HP das HP Elite Dragonfly G3 mit Windows 11, einem schlanken Design sowie erneut einem Gewicht von unter einem Kilogramm.

Es verfügt über ein 13,5-Zoll-Clamshell-Design und bietet den Nutzer:innen mehr Bildschirmfläche mit einem Format von 3:2. Mit HP Presence bietet das Elite Dragonfly ein außergewöhnliches Kollaborationserlebnis mit Audiolösungen von Bang & Olufsen und vier Verstärkern. HP Dynamic Voice Leveling optimiert dazu automatisch die Sprachverständlichkeit, KI-basierte Geräuschunterdrückung 2.0 verbessert den Klang, sodass man auch mit einer Maske gehört wird. Der Akku ist mit einer intelligenten Ladefunktion ausgestattet und optimiert so den Stromverbrauch. Dank HP Wolf Security for Business sind Nutzer:innen optimal vor Malware und Hackerangriffen geschützt.

Zuwachs gibt’s zudem für den Office-Bereich: Das HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise ist das weltweit fortschrittlichste Chromebook für Unternehmen und wurde speziell für Cloud-zentrierte Arbeitsmodelle entwickelt. Das neue Premium-Chromebook ermöglicht problemlose Zusammenarbeit und Sicherheit dank Chrome OS. Das weltweit erste haptische Trackpad auf einem Chromebook bietet Nutzer:innen eine bessere Kontrolle und Reaktionsfähigkeit. Neben dem 360-Grad-Design und HP Presence, verfügt das Gerät über eine 5 MP-Kamera mit verbesserten Lichtverhältnissen für hochwertige Videochats und vier Bang & Olufsen Lautsprecher für ein beeindruckendes Benutzererlebnis. Mit einem optionalen magnetischen Stift , der an der Seite des Geräts befestigt und kabellos aufgeladen wird, können Nutzer Notizen machen und Ideen austauschen. Der integrierte HP Sure View Reflect Privacy Screen schützt vertrauliche Informationen, während HP Sure Shutter die Webcam mit einem einzigen Klick blockiert. Das HP Elite Dragonfly Chromebook ist das weltweit erste Intel vPro Chromebook, das umfassende, mehrschichtige Sicherheit für Unternehmen bietet.