CCP Games veröffentlicht Erweiterung EVE Online: Viridian und überarbeitet so gut wie alles

“Viridian ist ein Beweis für die 20 Jahre Innovation und Immersion von EVE Online” , sagt Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online . “Diese Erweiterung katapultiert die Befehlshabenden der Corporations und ihre Mitglieder in nie dagewesene Höhen. Baue Einfluss auf, fliege mit Freunden, fördere stärkere Verbindungen und vereinige dich für gemeinsamen Ruhm! Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um nach New Eden zu warpen, sich dem Gefecht anzuschließen und Teil einer epischen Geschichte zu werden.”

Viridian führt ausgefeilte Neuerungen ein, mit denen die Spieler:innen ihre Unternehmen verwalten und Ziele setzen, Upwell-Strukturen personalisieren und mit Lancer-Dreadnoughts einzigartige Kampfstrategien verfolgen können. Die Erweiterung schafft neue Möglichkeiten für Spieler:innen, Beziehungen zu knüpfen, indem sie gemeinsam fliegen und sich in sozialem Gameplay engagieren – alles für den Ruhm ihrer Corps. Sie werden auch in den Genuss neuer, visueller Updates kommen, die den Sternensystemen und Raumschiffen von New Eden mehr Tiefe verleihen.

Mehr zu den Features

Die transformativen Features von Viridian ermöglichen es Unternehmen, ihre Ziele zu etablieren, zu überwachen und zu erreichen, während sie ihren Platz im dynamischen Universum von EVE Online festigen. Korporationsprojekte erlauben es Leitenden, Ziele zu erhöhen und ihren Fortschritt zu verfolgen. Das neue AIR Opportunities-Interface ermöglicht es Mitgliedern, neue Wege zu entdecken, um ihren Korps zu helfen, während Homefront Operations neue, sozial ansprechende Abenteuer bietet, in denen Spieler*innen ihre Fähigkeiten verbessern und neue Rekruten anwerben können. Mehr Informationen über die optimierten Tools für die Korporationsverwaltung und die spannenden Aktivitäten, die Viridian nach EVE Online bringt, gibt es in diesem Blogpost.

Viridian gibt den von Spieler:innen geführten Korporationen Zugang zum Heraldik-System, wodurch ihre kollektive Identität weiter gestärkt wird. Korporationsleitende können einen speziellen Korporations-Markenmanager ernennen, um jede der elf Upwell-Strukturen von EVE Online zu personalisieren und ihre Rivalen in Ehrfurcht zu versetzen. Mit über 90 Farboptionen, die mit dem Start von Viridian zur Verfügung stehen, können Konzerne die charakteristischen Farben ihrer Gruppe in ganz New Eden stolz zur Schau stellen. Weitere Informationen zur Anpassung von Upwell-Strukturen gibt es gleich hier!

Neue Schiffe, bessere Grafik

Mit den Tech II Lancer-Dreadnoughts, neuen Spezialschiffen, die eine besondere strategische Rolle im Ökosystem der Capital-Schiffe von EVE Online spielen, können die Spieler*innen jetzt eine beispiellose Verwüstung im Gefecht anrichten. Die Lancer sind CCP Games’ erster Vorstoß in die fortschrittliche Tech II-Arena für Capital-Schiffe seit der Einführung der Sprungfrachter im Jahr 2007 und bieten neue taktische Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld. Ausgestattet mit Wirkungsbereich-Störlanzen-Strahlenwaffen, können Tech II Lancer Dreadnoughts ein Ziel vorübergehend daran hindern, zu warpen, anzubinden oder anzudocken. Es werden vier einzigartige Lancer eingeführt, einer für jedes Großreich, jeder mit seiner eigenen Kampfstrategie und mächtigen Waffen. In diesem Blogbeitrag gibt es mehr Informationen über die Lancer und Waffen der einzelnen Großreiche.

CCP Games entwickelt die Grafik-Qualität von EVE Online weiter, indem volumetrische Wolkendesigns und verbesserte visuelle Effekte für Fregatten, Marodeure und Raketen hinzugefügt werden. Die Spieler*innen werden signifikante Änderungen an der Beleuchtung, den Farben und den Scheinwerfern der Fregatten und Marodeure bemerken, um die Geschwindigkeit des Schiffes zu reflektieren und die Piloten noch mehr in den Kosmos von New Eden eintauchen zu lassen. Die für EVE charakteristischen Schlachten sind mit überarbeiteten Raketeneinschlagseffekten noch farbenfroher, so dass die Art des Schadens leichter zu erkennen ist. Weitere Informationen zu den neuesten visuellen Upgrades gibt es in diesem Blog-Post für euch!