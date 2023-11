Das beliebte Mehrspieler-Brettspiel Catan: Console Edition ist ab sofort auf Nintendo Switch verfügbar, um gerade mal 19,99 Euro. Hier geht’s zur eShop-Website!

Mehr zur Catan: Console Edition

Der Klassiker hat sich seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 1995 mehr als 32 Millionen Mal verkauft – sehr eindrucksvoll für ein Brettspiel! Im Spiel übernehmen die Spieler:innen die Rolle der Siedler auf einer Insel namens Catan und konkurrieren um den Bau von Siedlungen, Städten, Straßen und Armeen, um Anspruch auf die Region zu erheben. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Videospieladaptionen veröffentlicht, die jüngste davon ist Catan: Console Edition, die im Februar auf PlayStation- und Xbox-Konsolen erschien. Nun kann man für 19,99 Euro die Standardausgabe auch für Nintendo Switch erstehen, das ist aber noch nicht alles. Es gibt auch zwei Sonderversionen: Die Deluxe Edition (24,99 Euro) und die Super Deluxe Edition (29,99 Euro) runden das Angebot gelungen ab. Was ist nun der Unterschied?

Nun, die Deluxe Edition beinhaltet das Basisspiel plus fünf zusätzliche “Championship”-Boards, die zuvor in realen Catan World, europäischen und amerikanischen Meisterschaften verwendet wurden. Legt ihr noch fünf Euro für die Super Deluxe Edition drauf, bekommt ihr noch die Erweiterung The Helpers (sonst 8,99 Euro als DLC) dazu. Die Erweiterung fügt 12 neue Charaktere namens Helpers hinzu, die jeweils über spezifische Fähigkeiten und Vorteile für euch verfügen. Das Spiel kann im lokalen oder Online-Multiplayer gespielt werden, und es gibt auch einen Einzelspielermodus, in dem wir gegen KI-Gegner mit ihren unterschiedlichen Strategien und Stilen antreten können. Auch die Card Companion-App für Smartphones wird unterstützt, sie ermöglicht es einer Gruppe von Spieler:innen, ein lokales Wettkampfspiel auf dem Fernseher zu spielen, ohne dass die anderen sehen, welche Karten sie haben.