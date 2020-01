Captain Tsubasa: Rise of New Champions kommt für PC, PS4 und Switch

Mit Captain Tsubasa: Rise of New Champions bekommt der japanische Superkicker seinen Tribut für PC, PS4 und Switch. Einen Trailer gibt es gleich hier!

Über Captain Tsubasa: Rise of New Champions

BANDAI NAMCO Entertainment Europe hat angekündigt, dass 2020 ein neuer Titel im Tsubasa-Franchise erscheinen wird. Er wird mit viel Action und wilden Torschüssen, welche das Franchise so berühmt gemacht haben, neuen Wind in das Fußball-Genre bringen. Das Game bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fußball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten.

Dies ist laut BANDAI NAMCO Entertainment Europe ein Arcade-Fußballspiel, in dem Spieler Superaktionen in Echtzeit ausführen können – einer der Gründe, warum die Tsubasa-Spiele so beliebt sind. Übrigens gibt es auch einen iOS-Titel, den wir hier vorstellen! Dank der einfachen Steuerung sollt ihr unkompliziert Tore erzielen und blitzschnelle und fantastische Aktionen gegen eure Gegenspieler zeigen können. Mehr Informationen sind auf der offiziellen Webseite oder auf Twitter zu finden.