Capcom Spotlight: Exoprimal Release-Termin enthüllt

Im Zuge der Capcom Spotlight enthüllte der Publisher den Exoprimal Release-Termin. Demnach erscheint das teambasierte Online-Actionspiel laut letzten Informationen am 14.7.2023. Zudem wurden neue Exosuits, Dinosaurier und der bevorstehende Open-Beta-Test vorgestellt bzw. angekündigt.

Open-Beta-Test

Der Exoprimal Open Beta Test (OBT) findet bereits nächste Woche statt. Die Kriegssimulationen laufen von Freitag, 17. März um 01:00 Uhr bis Montag, 20. März um 0:59 Uhr auf allen Plattformen. Der OBT wird ein plattformübergreifendes Matchmaking bieten, das es Exofighter-Trupps ermöglicht, gegen rivalisierende Einheiten auf anderen Systemen anzutreten. Die Spieler*innen werden außerdem die Möglichkeit haben, alle 10 Exosuits auszuprobieren, darunter auch die beiden neu vorgestellten. Als besonderen Bonus erhalten alle, die an dem OBT teilnehmen einen Aibius-Medaillenanhänger, mit dem sie ihre Exosuits im finalen Spiel ausrüsten können.

Neue Suits & neue Dinos

Krieger und Nimbus sind die neuesten Exosuits, die in sich in den Kampf stürzen. Jedes Modell verfügt über einzigartige Kräfte, um seine Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu unterstützen. Krieger verfügt über ein schweres Arsenal, um Feinde in ihren Bahnen zu stoppen. Dieser massige Exosuit vom Typ Tank verfügt über schwere Artillerie, um das Team mit einer beeindruckenden Feuerkraft zu schützen. Nimbus ist ein äußerst mobiler Exosuit vom Typ Support. Dieser rollende Pistolenschütze kann mit glühenden Waffen in den Kampf stürmen oder sich durch Dinosaurierschwärme schlängeln, um verletzte Teamkameraden zu heilen.

Während des Spotlights wurden auch neue prähistorische Bedrohungen enthüllt, die die Exofighter überleben müssen, während sie nach einem Weg suchen, den zeitverändernden Experimenten der bösartigen KI Leviathan zu entkommen. Der gepanzerte Stegosaurus ist aus der Vergangenheit zurückgekehrt und hat die seltsame neue Fähigkeit, Exosuits mit seinem Gebrüll zu entwaffnen. Ebenfalls gefährlich sind auch die Sinornithosaurus. Diese geflügelten Biester mögen zwar klein sein, aber sie bewegen sich in Rudeln und klammern sich an Exosuits, um sie zu fesseln. Außerdem gibt es zwei weitere mutierte Varianten: den Stealth Neosaurus und den Cryo Neosaurus, die Unsichtbarkeit und Eisangriffe einsetzen, um Exofighter zu schocken und Chaos zu verursachen.