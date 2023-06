Call of Duty Warzone Mobile wird diesen Herbst veröffentlicht

Offiziell im vergangenen September enthüllt, wird Call of Duty Warzone Mobile noch in diesem Herbst erscheinen. Lest hier mehr!

Mehr über Call of Duty Warzone Mobile

Der Titel wird von den Studios Shanghai, Beenox, Digital Legends und Solid State von Activision gemeinsam entwickelt. “Die Spieler nutzen die neue einheitliche Technologie in Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2.0 und Call of Duty: Warzone Mobile und können viele soziale Funktionen (wie Freunde und Chat-Kanäle) und Cross-Progression teilen, die einen gemeinsamen Battle Pass und mehr für ein verbundenes Call of Duty-Erlebnis ermöglichen”, sagte Activision damals.

Das Free-to-Play-Spiel soll im Jahr 2023 weltweit für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht werden. Zusätzlich zu seinem Flaggschiff-Battle-Royale-Modus für 120 Spieler wird Warzone Mobile Multiplayer-Modi wie Domination und Team Deathmatch enthalten, die den Spielern eine zusätzliche Möglichkeit bieten, ihre Waffen zu verbessern. Nach der Behauptung von Microsoft, dass Call of Duty Mobile nach dem Start von Warzone Mobile „auslaufen“ könnte, sagte Activision, dass es das Spiel weiterhin mit großen Updates “auf lange Sicht” unterstützen wird. Das von Tencents Timi-Studio entwickelte Free-to-Play-Call of Duty: Mobile wurde im Oktober 2019 veröffentlicht und hatte laut Activision bis Mai 2022 650 Millionen Downloads überschritten.