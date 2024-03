Call of Duty: Warzone Mobile ab sofort weltweit veröffentlicht

Das im September 2022 vorgestellte Call of Duty: Warzone Mobile (iOS/Android) ist ab sofort verfügbar. Wird es zum Riesenerfolg?

Über Call of Duty: Warzone Mobile

Der Titel wurde von den Studios Shanghai, Beenox, Digital Legends und Solid State von Activision gemeinsam entwickelt. “Für Spieler, bei denen Call of Duty: Warzone Mobile bereits verfügbar ist, können einige Verzögerungen bei der Matchmaking- und Konnektivität auftreten, während unsere Server online gehen”, hieß es. Eine limitierte Veröffentlichung für den Titel begann im November 2022 in Australien, bevor er im vergangenen Jahr in andere Länder wie Chile, Norwegen und Schweden eingeführt wurde. Laut Activision haben sich vor seiner Veröffentlichung über 50 Millionen Spieler für das Spiel vorregistriert.

Sein Flaggschiff 120-Spieler-Battle Royale ist auf der klassischen Verdansk-Karte von Warzone spielbar, während Rebirth Island 48 Spieler und Resurgence-Regeln unterstützt, die Spieler wiederbeleben lassen, solange einer ihrer Teamkollegen noch am Leben ist. Warzone Mobile bietet auch klassische Call of Duty-Multiplayer-Action über mehrere Karten und Modi hinweg. Zu den Karten gehören Shipment, Shoot House und Scrapyard, während die Modi Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed und Search & Destroy, einschließlich Hardcore-Varianten, umfassen. Eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, Operation: Day Zero, beginnt heute und bietet den Spielern die Möglichkeit, Einzel- und Gemeinschaftsbelohnungen zu erhalten, während sie sich durch sechs verschiedene umkämpfte Zonen in Verdansk und Rebirth Island kämpfen.