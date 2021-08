Call of Duty: Vanguard – Reveal Trailer

Mit Call of Duty: Vanguard entführt uns Activision abermals auf die verschiedenen Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges. Für Veteranen des Genres gibt es also ein bekanntes Thema und auch die Spielmodi überraschen nicht. Kampagne, Online-Mehrspieler-Modus, die Zombie-Schießerei und Warzone™, inklusive einer neuen Karte Ende des Jahres, sind wieder mit von der Partie.

Vanguard bringt Neues vom Alten

In der Kampagne werdet ihr Zeugen der Gründung der Spezialeinheit, indem ihr die Einsatzgruppe 1 auf vier großen Kriegsschauplätzen formiert. Im Online-Mehrspieler-Modus werdet ihr zum Spezialeinheit-Operator und der Zombie-Modus soll zum ersten Mal mehrere Universen umspannen. Der fesselnd inszenierte Trailer zu Call of Duty: Vanguard deutet die intensive Action der Reihe an und verspricht spannende Gefechte. Ich bin gespannt, ob die Kampagne mit früheren imthalten kann. Sowohl Call of Duty: WWII als auch Battlefield V haben gezeigt, dass ein altes Kriegsthema auch neu verpackt fesseln kann.