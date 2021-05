Bus Simulator 21 Multiplayer Trailer veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans von astragons Bus Simulator 21 – mit dem kürzlich veröffentlichten Bus Simulator 21 Multiplay-Trailer erhaltet ihr erste Einblicke in den kooperativen Mehrspielermodus. Viel Spaß damit!

Im neuesten Ableger der Simulation erwartet euch nicht nur der umfangreichste und fortschrittlichste Fuhrpark der Seriengeschichte – mit zahlreichen offiziell lizenzierten und liebevoll nachgebildeten Bussen weltweit bekannter Marken und Hersteller, könnt ihr zudem im Einzel- oder Multiplayer-Modus wahlweise in der fiktiven US-amerikanischen Metropole „Angel Shores“ oder der europäisch inspirierten Stadt „Seaside Valley“ eigene Nahverkehrsunternehmen gründen, euer Können als BusfahrerIn unter Beweis stellen und eure Firma zum Erfolg führen.

Im kooperativen Multiplayer dürfen dabei bis zu vier SpielerInnen in einer Firma gemeinsam zur Tat schreiten, um im Team ihre Routen in der Stadt zu planen, neue Busse in die Flotte des Unternehmens zu integrieren und natürlich auch gemeinsam ihre selbst erstellten Linien abzufahren.