Bus Simulator 21 angekündigt (+ Teaser Trailer)

Gute Nachrichten für alle Fans des virtuellen Busfahrens – astragon und die stillalive studios enthüllten den Bus Simulator 21 mit einem neuen Teaser Trailer. Was euch im Spiel erwartet, erfahrt ihr hier bei uns.

Was hat der Bus Simulator 21 zu bieten?

In der Fortsetzung der beliebten Spielereihe dürft ihr euch jetzt schon auf eine brandneue US-amerikanische, an die San Francisco Bay Area angelehnte Karte, zahlreiche neu lizenzierte Busse weltweit bekannter Marken (wie z.B. Alexander Dennis), detaillierte Fahrpläne sowie reichlich weitere neue Features freuen, die euch das Leben als Busfahrer noch komfortabler gestalten werden – egal, ob in der Einzelspielerkampagne oder im Multiplayer-Spiel mit FreundInnen.

Der Bus Simulator 21 wird nicht nur über die modernste und umfangreichste Flotte der Simulationsreihe verfügen, sondern zudem erstmals auch einen Doppeldecker und Elektrobusse ins Spiel bringen. Damit erwartet euch das laut eigenen Angaben intensivste und umfangreichste Busfahrerlebnis in der Geschichte der Spieleserie.