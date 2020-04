Bus Mechanic Simulator erscheint am 15.5.2020 (+Trailer)

In wenigen Wochen werdet ihr euch in der Buswerkstatt des Bus Mechanic Simulator kräftig austoben und euch die Hände schmutzig machen können, denn am 15. Mai dieses Jahres veröffentlicht Aerosoft den Simulationstitel, der euch in die Rolle eines Werkstadtprofis schlüpfen lässt. Euer Arbeitsplatz beschert euch einen Prüfstand und drei Gruben sowie tonnenschwere Solo- und Gelenkbusse sowie Doppeldecker, die auf ihre Wartung und Reparatur warten.

Die MAN-Busse sind detailgetreu nachgebaut und verfügen je nach Modell über 2.700 bis 3.400 Bauteile, die allesamt demontiert, ausgetauscht und repariert werden können. Mit den vorhandenen Werkzeugen lassen sich typische Aufgaben einer Werkstatt vom einfachen Radwechsel über die Wartung der Türsteuerung und anderer Systeme bis hin zum komplexen Getriebewechsel durchführen. Neben dringend notwendigen Reparaturen am Motor und der Elektrik erwartet euch im weiteren Spielverlauf auch noch eine zusätzliche Halle mit einem Prüfstand, in dem Bremsen und Stoßdämpfer sowie die Lichtsysteme automatisiert geprüft und gewartet werden können. Die drei MAN Bustypen Solo, Gelenk und Doppeldecker warten mit spezifischen Aufgaben und Problemen auf eure fachkundige Hilfe.