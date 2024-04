buggyFit Woche im Gorfion Familotel Anfang Juni

Das Gorfion Familotel Liechtenstein lädt zu einer sportlichen buggyFit-Woche. Von 10. bis 14. Juni 2024 finden in dem beliebten Familienhotel in Malbun täglich effektive Mamaworkouts statt. Das Baby kommt natürlich mit (… und der Papa auch, wenn er möchte).

Gemeinsam geht es raus in die Natur und Eltern haben die Gelegenheit, sich völlig unkompliziert an der frischen Luft um ihre Fitness und ihr Wohlbefinden zu kümmern. Das Baby schläft im Kinderwagen oder wird in der Babytrage zum kleinen Co-Trainer. BuggyFit Trainerinnen sind Expertinnen im Bereich Frauenfitness mit Babybauch und für die Zeit danach. Ihre 60-minütigen Workouts machen fit für den wunderbarsten Job der Welt: Das Mama-Sein. Das Gorfion Familotel Liechtenstein liegt in einem Naturparadies inmitten der Alpen. Familien verbringen hier erholsame Urlaubstage. Von früh bis spät dreht sich alles um unbeschwertes Kinderlachen, um erfreuliche Family-Time und entspannende Auszeiten für Eltern. Direkt vom Hotel geht es hinaus in die Natur, in das Wander- und Bikegebiet. Im Schwimmbad des Hotels werden Kids zu Malbuner Wassernixen. Die ganz Kleinen plantschen im Babypool im herrlich warmen Wasser. Die Erwachsenen finden im Saunabereich einen Wellness-Rückzugsort, wo sie in aller Ruhe durchatmen und loslassen können. Das Gorfion Familotel Liechtenstein wurde von der hotelleriesuisse als „Top Familienhotel” ausgezeichnet und erhielt 2022, 2023 und 2024 den Holiday Check Award. Damit belegt das familienfreundliche Haus den zweiten Platz der beliebtesten Familienhotels weltweit. Im Sommer 2024 gibt es – nebst der BuggyFit Woche – viele weitere Highlights: Von Kinder-Schwimmkursen bis hin zu Gorfions spannendem Natur Abenteuerweg.