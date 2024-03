BRIO Reisezug Starter Set A Test: Der erste Schritt zur großen Bahn

Auf der offiziellen Website des Produkts wird euch rasch erklärt, worum es sich überhaupt handelt. Denn das Reisezug Starter Set A enthält alles, was ihr braucht, um eure erste BRIO-Bahnstrecke aufzubauen und das BRIO World-Abenteuer zu beginnen. Baut mit dem 22-teiligen Eisenbahnset eine klassische Strecke in Form einer Acht mit einem Tunnel und einer Brückenkreuzung in der Mitte sowie einem Bahnsteig für die Passagiere. Der Lokführer sitzt vorne im Reisezug, der am Bahnsteig wartende Fahrgast mit seinem Gepäck wird abgeholt und schon beginnt die Fahrt auf den legendären BRIO-Holzschienen.

Angehende Schaffner:innen dürfen beim BRIO Reisezug Starter Set A zugreifen. Was euch damit erwartet, lest ihr in unserem Review!

So wird gespielt

BRIO World ist das offene Spielkonzept der Herstellers, das sich mit eurem Kind mitentwickelt. Mit dem BRIO World-Spielzeug kann jeweils eine individuell anpassbare Welt geschaffen werden, die heranwachsende Gehirne herausfordert. Es ermöglicht endlose Kombinationen für fantasievollen Spielspaß, die darauf warten, erkundet zu werden. Schon mit dem ersten Teil kann der Aufbau einer eigenen Welt beginnen. Das Reisezug Starter Set A – ja, der Name ist Programm – stellt dabei den idealen Einstieg dar. Dieses Set ist für alle ab drei Jahren gedacht, und am Anfang steht der Aufbau. Ob ihr nun die klassische Acht wie auf den Produktfotos nachbaut oder mit den vorhandenen Teilen baut, was ihr wollt, bleibt dahingestellt.

Besonders nett: Die Brückenteile können auch Felsen erscheinen lassen, das wirkt optisch gleich viel ansprechender. Ein Bahnsteig lässt die Passagierin mit ihrem Gepäckstück warten, bis der Zug sie abholt. Sowohl Schaffner, Passagierin als auch der Koffer haben ihren angestammten Platz im Reisezug, und die einzelnen Teile sind kinderleicht zu bedienen. Schnell sitzen die Figuren an ihrem Platz, und genauso schnell, wie sie im Zug sind, können sie auch wieder aussteigen. Die grauen Teile sind für den Bahnsteig gedacht, so hört man auch ganz ohne hinzusehen, wann es Zeit zum Abbremsen ist. Egal, wie ihr das BRIO Reisezug Starter Set A aufbaut und zusammensetzt, für die Fantasie wirkt das minimalistische Design Wunder.

Was aufgefallen ist

Grundsätzlich gilt: Wer einen BRIO-Zug kennt, weiß auch genau, was der Standard beim Reisezug Starter Set A so ist. Das bedeutet, dass die Verarbeitungsqualität allererste Sahne ist und die Waggons in den großzügigen Spuren so fahren, wie es sein soll. Was anfangs etwas irritieren könnte, ist die Tatsache der Bahnsteige: Sie rattern im Vergleich zu den ansonst ruhigen Holzgleisen. Das mag im Spiel schon Sinn machen und toll sein, Eltern wissen aber ganz genau, was die Kleinen dann ausprobieren: Da rattert es nur noch in eurem Wohnzimmer! Auch, wenn es nur zwei Teile im großen Ganzen sind, ihr könnt euch sicher sein, dass das gnadenlos herausgefunden und im Zuge dessen auch ausprobiert wird.

Auch die Idee mit der Brücke, unter der man durchfahren kann, ist grundsätzlich eine gute. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Durchfahrt mit einer vollen Besetzung eine Millimeteraufgabe ist: Die Hände der Figuren reichen so weit raus, dass es auch schon öfters vorkam, dass ein Brückenteil mit der Hand „mitgenommen“ wurde. Das sollte nicht sein, und ein halber Zentimeter mehr Spielraum wäre in diesem Set Gold wert gewesen. Das BRIO Reisezug Starter Set A funktioniert für sich besehen ganz gut, recht viel gibt es halt alles in allem nicht her – das muss euch bewusst sein. Aber was will man auch schon erwarten, wenn es in Wahrheit neben den Schienen eine Brücke, einen Bahnsteig und zwei Spielfiguren gibt?