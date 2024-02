Bringt Sony eine neue echte PlayStation-Handheld-Konsole?

Sony könnte endlich mit einer neuen PlayStation-Handheld-Konsole in den traditionellen Handheld-Gaming-Markt zurückkehren.

PlayStation-Handheld, olé

Laut dem bekannten Hardware-Leaker Moore’s Law Is Dead (MLID) ist bei Sony eine Nicht-Streaming-Konsole in Arbeit, die Spiele nativ unterstützen und spielen würde. Wir erinnern uns: Der aktuelle PlayStation Portal Remote Player ist eine reine Streaming-Angelegenheit, sie tut ihre Sache gut, doch in jedem Testbericht (meinem inbegriffen) wird erwähnt, wie cool doch eine Standalone-Konsole wäre. In seinem Bericht sagt MLID, dass das Gerät eine benutzerdefinierte AMD-APU haben wird, die sich “derzeit in der High-Level-Designphase befindet” und “mindestens zwei Jahre entfernt ist und noch kein grünes Licht für den Start hat”. Es wird auch erwähnt, dass der neue Handheld nicht nur PS4-Titel, sondern auch PS5-Titel abspielen können soll. Wenn dann auch noch andere Dienste wie etwa Steam darauf laufen würden, wäre das der Heilige Gral – wie steht ihr zu so einer Möglichkeit?