Braucht ihn noch jemand? Xbox 360-Store wird im Juli 2024 geschlossen

Microsoft hat angekündigt, dass es im nächsten Jahr den Xbox 360 Store schließen wird. Viel wird da wohl nicht mehr verkauft werden!

Bye, Xbox 360 Store

In einem neuen Beitrag auf dem offiziellen Xbox Wire-Blog wurde bekannt gegeben, dass die Möglichkeit, neue Spiele, DLC und andere Unterhaltungsinhalte aus dem Xbox 360 Store zu kaufen, am 29. Juli 2024 endet. Dies bezieht sich insbesondere auf die Möglichkeit, Inhalte direkt über die Xbox 360-Konsole zu kaufen, und die Möglichkeit, Inhalte von der Xbox 360 Marketplace-Website zu kaufen. Es hat keinen Einfluss auf die Möglichkeit, abwärtskompatible Xbox 360-Spiele und DLC in den Xbox One- oder Xbox Serie-Stores zu kaufen, die weiterhin verfügbar sein werden. Microsoft betont, dass, während der Xbox 360 Store am 29. Juli 2024 geschlossen wird, Spieler, die ihre Xbox 360-Konsolen nach diesem Datum verwenden, immer noch alle ihre zuvor gekauften Xbox 360-Spiele und DLC verwenden können.

Es stellt auch fest, dass Spieler, wenn sie ein von ihnen gekauftes Spiel gelöscht haben, es immer noch erneut herunterladen können. Die Spieler können diese Spiele weiterhin online spielen (solange ihre Online-Server noch vom Herausgeber unterstützt werden) und können ihren Spielfortschritt immer noch in der Cloud speichern. Microsoft weist darauf hin, dass die Microsoft Movies & TV-App am selben Tag nicht mehr auf der Xbox 360 funktioniert, was bedeutet, dass Filme und Fernsehsendungen, die über den Dienst gekauft wurden, nach dem 29. Juli 2024 nicht mehr auf Xbox 360-Konsolen angezeigt werden können. Diese Filme und Fernsehsendungen werden jedoch immer noch Teil der Bibliothek des Benutzers sein und können weiterhin in der Movies & TV-App auf PC, Xbox One und Xbox Serie-Geräte angesehen werden. Somit wird sich nicht vieles ändern, oder was meint ihr?