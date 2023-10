Brandneuer Anime: Dragon Ball Daima wird im Herbst 2024 ausgestrahlt

Auf der New York Comic Con 2023 kündigte Toei Animation die brandneue Dragon Ball Daima-Serie an, die im nächsten Herbst erscheinen wird.

Über Dragon Ball Daima

Der Name des neuen Animes ist also nun in Stein gemeißelt. Im Gegensatz zum Dragon Ball Super-Anime scheint Dragon Ball Daima (das letztere Wort wird auf Japanisch lose mit “groß” oder “groß” übersetzt) ein chibi-stilisierter Anime zu sein, der Goku und Vegetas Abenteuern in der Dragon Ball-Welt folgt. Daima scheint alle Charaktere von DBZ in Mini-Versionen von sich selbst à la Dragon Ball GT zu verwandeln. Aber im Gegensatz zum verunglimpften GT ist der Schöpfer der Serie Akira Toriyama stark in den Produktionsprozess der neuen Show involviert.

“Es gibt einige Dinge, die ich nicht sagen kann, aber eine Sache, die ich Ihnen sagen kann, ist, dass Akira Toriyama über sein übliches Maß hinaus tief involviert war, die ursprüngliche Arbeit, die Geschichte, das Charakterdesign und mehr zu überwachen”, sagte der ausführende Produzent Akio Iyoku. “Darüber hinaus hat [Toriyama] völlig neue Episoden für die Handlung geplant, also freuen Sie sich bitte auf den Beginn der Serie”. Hier ist der Trailer von Dragon Ball Daima.