Blizzard bringt Overwatch-Anime heraus, startet am 6. Juli 2023

Der Clip zeigt einen Blick auf Menschen und Roboter, die in Harmonie lebten, bevor eine KI-Rebellion die Omnic-Krise auslöste. Das Video zeigt drei Helden aus dem Spiel – Reinhardt, Torbjörn und Ana – sowie Mina Liao, eine KI-Forscherin und Gründungsmitglied der Overwatch-Organisation. Der Teaser, der einen anderen Animationsstil als frühere Kurzfilme hat, deutet darauf hin, dass die Miniserie dazu beitragen wird, einige der vielen unterschiedlichen Stränge der Overwatch-Story zu verbinden, bevor Koop-Story-Missionen in Overwatch 2 live gehen. Die erste Episode wird am 6. Juli auf YouTube veröffentlicht und ist etwas mehr als fünf Minuten lang.