Bliem’s Familienhotel Reisebericht: Regional, familär und für alle Generationen

Die größte Sorge bei einem Generationenurlaub ist ja meistens: Haben wir genug Platz, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt? Wir hatten im Urlaub eine Familiensuite Dachstein. Auf rund 45 Quadratmetern hatten wir ein gemütliches Elternschlafzimmer und einen Wohnbereich, aber das Beste war das separate Kinderschlafzimmer. So hatte unsere Tochter ihr eigenes Reich. Für die Oma hatten wir ein eigenes Zimmer, was die perfekte Entscheidung war. So konnte sie sich jederzeit zurückziehen, wenn sie Ruhe brauchte, war aber auch in Windeseile wieder direkt bei uns. Was uns sofort aufgefallen ist und was auch viele andere Gäste immer wieder betonen, ist die makellose Sauberkeit im gesamten Haus. Egal ob in den Zimmern, im Treppenhaus oder im Poolbereich – man merkt, dass das Housekeeping-Team rund um Cvita, Monika und Dijana ihren Job mit Bravur erledigt. Sie sind nicht nur flink, sondern auch wahnsinnig kinderlieb und haben immer ein Lächeln für alle Gäste (egal ob groß oder klein) übrig.

Wisst ihr (noch), wie es sich anfühlt, wenn man das erste Mal vor der großen Entscheidung steht, wo die Kinder ihre ersten Skiversuche wagen sollen? Bei uns war es diesen Winter soweit: Unsere Tochter ist fast vier Jahre alt und wir wollten ihr diesen magischen Moment im Schnee ermöglichen. Aber wie das bei uns so ist, wollten wir nicht nur für die Kleine das Beste, sondern auch für uns Eltern und natürlich für die Oma, die bei jedem Abenteuer dabei ist. In Haus im Ennstal haben wir mit dem Bliem’s Familienhotel den perfekten Ort dafür gefunden. Was euch dort erwartet, ist kein steifer Hotelbetrieb, sondern ein echtes Familienprojekt. Katharina Bliem führt das Haus mit einer spürbaren Herzlichkeit, Herzblut und einem Blick für Details. Besonders schön fanden wir, dass auch Waltraud noch immer mitwirkt. Man begegnet ihr bespielsweise an der Rezeption oder beim Frühstücksbuffett – sie hat immer ein offenes Ohr für einen kleinen Tratsch und sorgt dafür, dass die Seele des Hauses überall spürbar bleibt.

Das Ski-Debüt: Bestens vorbereitet in den Schnee

Der eigentliche Grund unserer Reise waren die ersten Skiversuche unserer Tochter. Wir waren anfangs unsicher, wie wir das alles organisieren sollen, aber das Hotel nimmt einem diese Sorge komplett ab. Am Vorabend der ersten Skierfahrung war der Chef der örtlichen Skischule Haus persönlich im Hotel. Er nimmt sich Zeit für die Eltern und Kinder, erklärt ganz genau, was am nächsten Tag passiert, wie die Kurse ablaufen und worauf man achten muss. Das hat uns und vor allem der Kleinen die Nervosität genommen. Direkt im Ort wartet dann Wolli’s Kidspark – ein 24.000 Quadratmeter großes Übungsgelände mit Zauberteppichen und lustigen Figuren – erreichbar mit dem Skibus, der mehr oder weniger direkt vorm Hotel wegfährt. Für uns war es ideal, dass das Gelände so nah am Hotel liegt. Ein toller Bonus für die Zukunft: Alle Kinder bis sechs Jahre (Jahrgang 2020 und jünger) fahren dort sogar gratis Ski. So macht der Einstieg in den Wintersport richtig Spaß.

Die grüne Oase: Gartenabenteuer für alle Generationen

Wenn die Sonne über dem Ennstal lacht, zieht es alle nach draußen in den riesigen Garten des Hotels. Auf rund 5.000 Quadratmetern erwartet euch eine grüne Oase, die komplett eingezäunt ist, sodass die Kinder sicher spielen können. Während die Kleinen mit den Gokarts über den Rundkurs flitzen, im riesigen Sandkasten mit Wasserspielplatz Burgen bauen oder die Affenschaukel testen, können wir Erwachsenen es uns im Chill-out-Bereich gemütlich machen. Durch ein großes Panoramafenster habt ihr im Sommer den Spielplatz von der Terrasse aus immer perfekt im Blick, während ihr einen Eiskaffee oder einen Aperol Spritzer genießt. Ein weiteres Highlight im Garten ist der Streichelzoo. Der Kontakt zu den Tieren ist für Stadtkinder ein echtes Erlebnis und unsere Tochter hätte Stunden bei den Schafe, Kaninchen und allen voran den Eseln verbringen können. Die Kombination aus Naturerlebnis und Spielspaß macht den Garten zum sozialen Mittelpunkt des Hotels in den wärmeren Stunden.

Donki-Club: Wo Kreativität keine Grenzen kennt

Wenn die Kleinen vom Skifahren zurückkommen, ist im Donki-Club noch lange nicht Schluss. Dieser Bereich ist das absolute Highlight für die Kids und wurde erst kürzlich komplett renoviert. Auf 300 Quadratmetern gibt es dort eine Softplay-Anlage und einen Bewegungsraum mit Kletterwand. Was uns aber am meisten beeindruckt hat, ist das Programm, das die Betreuerinnen Petra, Vanessa und Laura von Montag bis Freitag auf die Beine stellen. Sie sind echte Energiebündel und Pädagoginnen mit Leib und Seele. Das Programm ist so abwechslungsreich, dass man es kaum in Worte fassen kann. Ein kleiner Auszug aus dem Programm: Tattoo- und Nageldesign, Waldwerkstatt, Basteln mit Eierkartons und Schmuckdesign. Für die Größeren gab es sogar spezielle Workshops für Korkenschlüsselanhänger oder Fadenkunst. Man merkt einfach, dass hier nicht nur „betreut“ wird, sondern dass echte Erlebnisse geschaffen werden – die Kinder vergessen hier komplett die Zeit und die Eltern. Ein Segen die Kinder in so guten Händen zu wissen. Das geht sogar soweit, dass man gerne auf das Angebot zurückgreift, dass die Betreuerinnen, die Minis von der Skischule abholen und/oder gemeinsam Mittagessen.

Persönliches Highlight: Es war eine Freude zu sehen, wie schnell sie einen Draht zu unserer Kleinen gefunden haben und liebevoll und ausdauernd die Betreuerinnen mit unserer Kleinen drinnen aber vor allem auch draußen umgegangen sind. Selbst bei der gefühlt 100ste Fahrt mit der Affenschaukel geht kein Mikroprozent des Engagements der Betreuerinnen verloren, sodass man sich als Elternteil komplett fallen lassen und entspannen kann.

Kulinarische Genüsse und regionale Schätze

Das Essen im Bliems ist ehrlich, regional und abwechslungsreich. Küchenchef Harald und sein Team zaubern täglich Gerichte, die sowohl uns Erwachsene als auch die Kinder glücklich machen. Beim Frühstück erwartet euch kein Einheitsbrei, sondern echtes Handwerk. Das Gebäck kommt frisch vom Steffl Bäck direkt aus dem Ort und regionale Schmankerln wie der würzige Steierkas geben dem Start in den Tag die nötige Power. Abends gibt es ein 5-gängiges Wahlmenü mit tollen vegetarischen Optionen (z.b. Rote-Beete-Pasta mit Feta). Was wir besonders entspannt fanden: Die Kinder haben ihr eigenes Buffet, das schon früh bereitsteht. So können sie in ihrem Tempo essen und danach direkt wieder zu ihren Freund:innen in den Donki-Club flitzen, während wir mit der Oma in aller Ruhe den Käse vom Brett und ein Glas Wein genießen konnten.

Das gesamte Serviceteam ist einfach spitze. Samir weiß nach einem Tag genau, wer welche Getränke mag, und sorgt mit seinem Charme dafür, dass man sich wie bei Freund:innen fühlt. Auch der Wunsch nach einen alkoholfreien Cocktail wurde mit Bravur erfüllt.

Entspannung für die Großen und Action für die Teens

Während die Kids im Donki-Club beschäftigt waren, haben wir uns Zeit für Wellness genommen. Das Hallenbad ist mit 30 Grad herrlich warm und es gibt sogar eine Bio-Sauna direkt am Pool, die als Textilsauna auch für Kinder zugänglich ist. So kann man aus er Sauna die Kids im Wasser im Blick behalten und die Zeit genießen. Es gibt genügend Liegen – manche direkt am Pool, manche etwas im Hintergrund – und auch Schwimmwesten und Spielzeug. Unsere Wasserratte wollte immer nur für maximal fünf Minuten raus, ehe wir die Schwimmflügel wieder anziehen mussten.

Unsere Oma hat indes die Ruhe im Wellnessbereich sehr genossen und konnte sich nach der ein oder anderen Wanderung im Ort sowie im Tal hier super entspannen. Zudem gibt es auch ein verwöhnende Beautybehandlungen und Massagen im Angebot des Hotels. Was uns positiv auffiel: viele Wanderoptionen sind barrierefrei bzw. kinderwagentauglich. Apropos Kinderwagen: Buggys kann man im Skikeller finden und vom Hotel ausborgen.

Für die Größeren gibt es zudem im Keller mit dem Teenie-Raum ein richtiges Paradies: Air Hockey, Billard, Tischfussball und eine Dartscheibe sorgen für Unterhaltung, wenn das Wetter mal nicht mitspielt, oder man etwas abschalten will, während die Kinder schlafen oder im Donki-Club versorgt sind. Im Bliem’s wird wirklich an jede Generation gedacht.

Eine Auszeichnung der Extraklasse: Der kinderhotel.info Award 2026

Dass das Bliems etwas ganz Besonderes ist, wurde dieses Jahr wieder offiziell bestätigt. Das Hotel erhielt den renommierten kinderhotel.info Award 2026 und sicherte sich einen unglaublichen 5. Platz unter mehr als 700 geprüften Familienhotels in ganz Europa. In der Steiermark belegt es damit sogar den 1. Platz. Die Begründung der Jury spiegelt genau das wider, was wir erlebt haben: Es ist die Kombination aus der persönlichen Führung, dem naturnahen Programm wie der Waldwerkstatt und der Tatsache, dass das Haus mit nur 25 Familien bewusst klein und familiär gehalten wird. Hier zählt Qualität statt Masse, und das spürt man in jedem Bereich.

Ehre, wem Ehre gebührt

Dass das Bliem’s etwas ganz besonderes ist, deckt auch mit den Eindrücken anderer Gäste auf den gängigen Portalen. Bei HolidayCheck glänzt das Hotel mit einer beeindruckenden Weiterempfehlungsrate von 100 % und der Höchstwertung von 6,0 Sonnen, wobei besonders die Herzlichkeit der Gastgeberinnen und das abwechslungsreiche Kinderprogramm hervorgehoben werden. Auch auf Google spiegelt sich diese Zufriedenheit in einer hervorragenden Bewertung von 4,9 Sternen wider, die vor allem das engagierte Team und die Sauberkeit lobt. Auf Booking.com wird das Haus ebenfalls sehr positiv gelistet, wobei Familien dort besonders die Lage und das kulinarische Angebot schätzen. Ihr könnt also sicher sein, dass ihr euren Urlaub in einem der am besten bewerteten Familienhotels der Region verbringt.

Unser Reisetagebuch

Bliem’s Familienhotel Reise-Fazit: Ein Ort, an dem Erinnerungen wachsen

Wenn wir unseren Urlaub Revue passieren lassen, dann sind es die vielen kleinen Details, die das Bliems so einzigartig machen. Es ist das gesamte Team – von den Betreuer:innen im Kids Club über die fleißigen Hände in der Küche und die Rezeption bis hin zum Housekeeping –, die alle gemeinsam dafür sorgen, dass man eine traumhafte Zeit hat. Jeder einzelne Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin trägt dazu bei, dass man sich vom ersten Moment an willkommen fühlt. Unsere Tochter ist stolz wie Oskar auf ihre ersten Skimeter, die Oma ist tiefenentspannt und wir Eltern haben endlich mal wieder richtig Zeit für gute Gespräche gehabt.

Die Gastfreundschaft der Familie Bliem ist nicht aufgesetzt, sondern wird jeden Tag gelebt. Das Skiangebot für die Kleinen mit Wolli’s Kidspark und der Vorbereitung im Hotel ist vorbildlich. Das kulinarische Angebot mit echten regionalen Produkten vom Bäcker im Ort schmeckt man einfach. Der Donki-Club ist ein kreatives Paradies, das seinesgleichen sucht, und der Generationen-Mix aus Ruhezonen für die Großeltern und Action-Bereichen für Teens und Kids ist perfekt ausbalanciert. Wir sind als Gäste gekommen und haben das Gefühl, als Freund:innen des Hauses abgereist zu sein. Wer einen echten Familienurlaub ohne Kompromisse sucht, bei dem wirklich jede Generation glücklich wird, der sollte sich auf den Weg nach Haus im Ennstal machen. Wir kommen auf jeden Fall wieder, denn das Bliems ist für uns ein Stück Heimat in den Bergen geworden.